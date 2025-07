Desgarradora confesión de Carlos Calero por el cáncer de su esposa: "Es muy duro"

Carlos Calero es uno de los presentadores más apreciados en Colombia. Su simpatía y calidez lo han convertido en una figura cercana para los televidentes que lo ven a diario en el programa matutino Día a Día. Sin embargo, detrás de su carismática sonrisa se esconde una historia marcada por el dolor y la resiliencia.

Cuando su hijo menor, también llamado Carlos, tenía solo 14 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral, una noticia devastadora para toda la familia. Afortunadamente, logró superar la enfermedad tras un duro proceso de quimioterapia y radioterapia.

No obstante, siete años después, el cáncer volvió a tocar a la familia Calero, esta vez afectando a su esposa, Paulina Ceballos, a quien le fue detectado cáncer de mama.

“Me he sentido destruido”, confesó Carlos en una conversación con el actor Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran. Allí reveló que ha buscado apoyo psicológico para sobrellevar el peso emocional de estas situaciones: “He ido a psicólogos, he buscado terapia, pero es muy difícil, sobre todo cuando tu trabajo es hacer reír o entretener. Debes sonreír frente a la cámara mientras por dentro estás hecho pedazos”.

Aunque hoy Paulina se encuentra en tratamiento y ha mostrado señales de mejoría según Carlos, “está recuperando su cabello y se ve hermosa”, él admite que el temor de perderla aún lo acompaña.

Durante el pódcast, el presentador barranquillero compartió uno de los momentos más duros que ha vivido: “Si me preguntas si he llorado, la respuesta es sí, he llorado muchísimo. Me he sentido frágil”.

Recordó especialmente un episodio en el que Paulina lo encontró acurrucado y llorando en su cuarto, tras pasar más de 40 minutos en esa posición. Ella, lejos de juzgarlo, le recordó que está bien expresar sus emociones. “Es muy duro, porque aunque uno trate de ser fuerte, no puede evitar pensar en qué pasaría si ella no está”, añadió conmovido.



¿Cómo se conocieron Carlos Calero y Paulina Ceballos?

Carlos y Paulina están cerca de cumplir tres décadas de matrimonio, consolidando una de las relaciones más estables del medio artístico en Colombia. Se conocieron durante un seminario de comunicación en Cartagena, y según Calero, fue amor a primera vista.

“No conocía a nadie, me senté a esperar que empezara y vi una silla que tenía el nombre Paulina. Llegó tarde, como a los 15 minutos. En cuanto la vi, sentí que había una conexión. A la mitad del seminario pensé: ‘Esta mujer va a ser la mamá de mis hijos’”.

Aunque inicialmente lo atrajo su apariencia, lo que realmente lo enamoró fue su forma de ser: “Me encantó su manera de hablar, tan tranquila y elegante. Si me preguntas de qué era el seminario, ni me acuerdo”, dijo entre risas.

Poco después coincidieron en otro seminario en Medellín, donde comenzó su noviazgo. Un año más tarde ya estaban casados. Desde entonces han formado una familia con dos hijos, quienes han crecido con ese ejemplo de amor y compromiso. Su hija mayor, Sofía, incluso ya se ha casado, siguiendo el camino que sus padres trazaron.

