Así puedes conseguir la nueva moneda colombiana de $20.000, ¿desaparece el billete?

A partir de este viernes 11 de julio de 2025, una moneda que pocos esperaban se ha convertido en el nuevo objeto de deseo entre coleccionistas, curiosos y ciudadanos de a pie. Se trata de una moneda colombiana de $20.000 pesos, de apariencia plateada, que se puede adquirir directamente a través del Banco de la República. Y sí, tiene un diseño muy llamativo que seguro va a dar de qué hablar.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta moneda no se consigue en cualquier lugar, ni mucho menos sin cita. El trámite es presencial, sin costo y solo puede hacerse agendando en el sitio oficial del Banco:

👉 https://ext.bookitit.com/banrep





Se trata de una moneda conmemorativa

Desde el primer vistazo llama la atención por su tamaño. Es circular, de 35 mm de diámetro y pesa 21,75 gramos. Su canto es estriado, como el de las monedas tradicionales, pero en cuanto al diseño… ahí es donde se pone buena la cosa.

🔸 En el anverso, aparece la famosa Casa de la Aduana de Santa Marta, una joya arquitectónica que ha visto pasar siglos de historia. También se ve el islote El Morro con su faro, justo frente a la bahía. Arriba lleva un patrón geométrico y la frase “500 años de la fundación de Santa Marta”, mientras que en la parte central se lee: "CASA DE LA ADUANA Santa Marta" con las fechas “1525-2025”.

Nueva moneda colombiana de $20.000 /Foto: Banco de la República

🔸 En el reverso, lo que brilla es un pectoral indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, reflejo del arte orfebre de la región. Alrededor se puede leer “PECTORAL NEHUANGE”, “VEINTE MIL PESOS” y “REPÚBLICA DE COLOMBIA – 2025”. Pero lo que muchos están destacando es su imagen latente de seguridad: según cómo se mire, aparece el número “20” o las letras “BR”.

Esta moneda tiene valor legal, así que puede usarse para pagar como cualquier otra, aunque muchos prefieren guardarla. Solo se entregan máximo cinco por persona y hay un límite de 200.000 unidades. Eso sí, el pago es únicamente en efectivo, sin excepciones.

¿Dónde puedes hacer el cambio?

En Bogotá, están habilitados tres puntos:



Tesorería del Banco de la República

Biblioteca Luis Ángel Arango

Casa Gómez Campuzano

Además, se puede hacer el cambio en todas las sucursales y agencias culturales del Banco de la República en el país, siempre que tengas tu cita confirmada.

Cada moneda viene protegida en una cápsula de acrílico, junto con un plegable informativo. Para quienes quieran algo más elegante, hay una versión con estuche especial por $37.000, disponible hasta agotar existencias.

💡 Detalles para agendar tu cambio:

Solo permiten ingreso a quienes muestren la cita confirmada.

No se requiere pagar nada por el trámite.

Aceptan documentos de identidad como cédula, contraseña certificada, pasaporte o permiso por protección temporal.

¿Desaparece el billete de $20.000? Para nada, seguirá circulando con normalidad

Aunque esta nueva moneda puede llamar la atención por su valor y diseño, no reemplaza al billete tradicional. Se trata de una pieza conmemorativa y ambos seguirán funcionando en el día a día sin problema.