Familia llenó botellón con monedas de $1.000 y reveló cuánto ahorró en un año

Una familia colombiana se volvió viral en TikTok tras mostrar el resultado de un experimento que les tomó todo un año. La idea era sencilla pero ambiciosa: llenar un botellón de agua con puras monedas de $1.000 y, cuando estuviera hasta el tope, romperlo y contar cuánto habían logrado ahorrar.

El video, publicado por la usuaria @beliz157, rápidamente se llenó de likes, comentarios, y reacciones de todo tipo.

El momento más esperado llegó cuando, con cuchillo en mano, rompieron el botellón frente a la cámara. El piso se llenó de monedas, algunas rodaron por todos lados, otras se amontonaron formando una montaña dorada. Entre la emoción y las risas, comenzaron a contar una a una las monedas que, durante doce meses, fueron guardando sin falta.

La grabación muestra a varios miembros de la familia participando en la tarea. Algunos echaban monedas, otros ayudaban a contarlas. Aunque muchos usuarios en redes dudaban que una botella tan grande pudiera guardar una suma considerable, el resultado sorprendió hasta a los más escépticos.

Reunieron 12 millones de pesos en un año

Las imágenes no tardaron en hacerse virales. Miles de personas comenzaron a comentar la publicación, muchos felicitando la disciplina de la familia y otros diciendo que planean hacer lo mismo.

“Yo lo voy a intentar pero con monedas de $500”, “¡esa plata ya no se consigue!”, eran algunos de los comentarios.

Por supuesto, no faltaron quienes criticaron la idea. Algunos aseguraron que guardar monedas no es un buen negocio porque “la plata se devalúa” o “eso no produce intereses”.

Pero @beliz157 fue clara en su respuesta: dijo que más allá de las críticas, para ella fue un logro haber cumplido el reto, y que para el próximo año intentarán hacerlo con billetes.

El video ya supera las los 16 millones de reproducciones y sigue generando conversación. Lo que empezó como una simple curiosidad familiar terminó inspirando a miles de personas que ahora se plantean hacer su propio reto del botellón. Algunos dicen que lo harán con monedas, otros con billetes pequeños, pero lo cierto es que el experimento no pasó desapercibido.