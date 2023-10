Video: Mara Cifuentes se somete a cirugía de feminización y revelan imágenes del procedimiento

Mara Cifuentes sorprendió a sus seguidores tras compartir que, en los últimos días, se sometió a una cirugía de feminización, un procedimiento que, según contó, estaba esperando hace mucho tiempo pero estaba indecisa.

La modelo, que empezó su transición desde la adolescencia, esta vez entró al quirófano para realizarse una feminización facial, un conjunto de procedimientos médicos y quirúrgicos diseñados para modificar los rasgos faciales de una persona con el objetivo de lograr una apariencia más femenina.

Esta práctica es comúnmente buscada por personas transgénero o de género no conforme que desean alinear su apariencia facial con su identidad de género.

Mara, recordada por su participación en 'La agencia: batalla de modelos', explicó que el "cambio" lo esperaba hace mucho tiempo, según ella, para sentirse mejor consigo misma. Además, aprovechó para invitar a sus seguidores a "no tener miedo".

Publicidad

"Le quiero enviar un mensaje a las personas que quieren hacer un cambio como este, a las sirenas, a las personas trans que quieran hacer un cambio a la feminidad, que no tengan miedo”, dijo.

Y añadió: "Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente".

Aunque se sabe que el procedimiento habría sido reciente, aún no se conocen imágenes del resultado, pues la modelo estaría recuperándose; sin embargo, el cirujano reveló videos de cómo fue la preparación de Mara y partes del procedimiento estético.

Publicidad

Vale la pena mencionar que algunos de los procedimientos de feminización facial comunes incluyen:



Cirugía de reducción de frente: Para disminuir el tamaño de la frente y reducir las prominencias de los huesos frontales.

Para disminuir el tamaño de la frente y reducir las prominencias de los huesos frontales. Cirugía de reducción de cejas: Para elevar las cejas y darles una forma más femenina.

Para elevar las cejas y darles una forma más femenina. Cirugía de nariz (rinoplastia): Para ajustar la forma de la nariz, generalmente haciendo que sea más pequeña y más delicada.

Para ajustar la forma de la nariz, generalmente haciendo que sea más pequeña y más delicada. Cirugía de mandíbula (genioplastia): Para suavizar los rasgos de la mandíbula y reducir la prominencia de la barbilla.

Para suavizar los rasgos de la mandíbula y reducir la prominencia de la barbilla. Cirugía de pómulo (malarplastia): Para realzar los pómulos y dar una apariencia más femenina.

Para realzar los pómulos y dar una apariencia más femenina. Cirugía de labios (lipofilling o relleno de labios): Para dar un aspecto más carnoso y femenino a los labios.

Para dar un aspecto más carnoso y femenino a los labios. Cirugía de traquea: Para reducir el tamaño del cartílago de la manzana de Adán, creando un cuello más femenino.

Estos procedimientos pueden realizarse de manera individual o en combinación, dependiendo de las necesidades y deseos del paciente. Por el momento se desconoce qué cirugías de las anteriores mencionadas se habría hecho Mara Cifuentes.

Publicidad

Te puede interesar:ReTóxicos capítulo 11: Enfrentar sus miedos nunca fue tan difícil