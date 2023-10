Muere a sus 38 años Tabby Brown, una famosa modelo Playboy

Tabby Brown falleció en su residencia en Londres. La reconocida modelo de Playboy y expareja de futbolistas Raheem Sterling y Mario Balotelli nos ha dejado. La noticia de su muerte ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

La triste noticia de la muerte de Tabby Brown, de 38 años, fue reportada tras ser encontrada sin vida en su hogar de Londres durante el fin de semana. Su exmanager, al informar sobre su deceso, no proporcionó más detalles acerca de las circunstancias que rodearon su partida.

La noticia de su muerte sorprendió y entristeció a sus seguidores, quienes han expresado su pesar a través de las redes sociales. Mensajes de despedida han llegado desde sus fans, así como de músicos y colegas con los que compartió momentos en la industria del entretenimiento.

La cantante NayNay, una de las primeras en reaccionar ante la trágica noticia, compartió en su cuenta de Instagram que aún estaba "en shock" y no podía creer que su gran amiga se hubiera ido para siempre.

"Eras un ser de luz. Tu interior se correspondía con tu exterior. Eras una belleza", escribió en su emotivo mensaje.

Tabby Brown, además de su destacada carrera en Playboy, también dejó su huella en la industria de la moda al trabajar con revistas como Cosmopolitan y ELLE. Participó en campañas publicitarias para marcas como Canon, Virgin Atlantic, AX y Lynx, y tuvo roles en programas de televisión como "The Bachelor" en Channel 5. Además, apareció en videoclips de reconocidos artistas como Snoop Dogg, Dizzee Rascal y B.O.B.

En el ámbito amoroso, Tabby Brown atrajo la atención del público durante sus relaciones con los futbolistas Raheem Sterling y Mario Balotelli. Su relación con Balotelli estuvo llena de dramas, y en un momento reveló que, después de siete meses de relación, ella decidió romper con él, lo que lo tomó por sorpresa ya que no estaba acostumbrado a que una mujer lo dejara. "Realmente me enamoré de Mario, en contra de mi buen juicio", dijo en una entrevista en 2013.

"Me dijo que quería que nos estableciésemos y tuviéramos una familia. Luego descubrí que iba a tener un bebé con su ex, había historias constantes sobre él saliendo de fiesta con otras mujeres y todos los mensajes de texto 'ella es solo una amiga'. Así que lo terminé en noviembre. Mario no podía creerlo y pensó que podría convencerme para que volviera con él", agregó.

La noticia de su fallecimiento deja un vacío en la industria del entretenimiento y sus seres queridos y admiradores lamentan profundamente su pérdida.

