Shakira y la certera respuesta a la indirecta que le lanzó Bad Bunny

Shakira decidió reaccionar a Bad Bunny después de que él hiciera alusión a una de sus canciones más icónicas de 2023; lo invitó a colaborar y "facturar".

En los últimos días, el cantante puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo, 'Thunder and Lightning', en el que mencionó a varios de sus colegas, incluyendo a la barranquillera. En la canción, Bad Bunny pareció responder a la sesión de Shakira junto a Bizarrap al expresar que "los hombres también lloran, pero sin parar de facturar".

La cantante barranquillera no dejó pasar por alto esta indirecta lanzada por el intérprete de 'Dákiti' y respondió en una de sus historias de Instagram.

Shakira pareció tomarlo con buen humor y escribió: "Facturemos juntos entonces". Este comentario ha llevado a muchos a especular sobre una posible colaboración entre dos de los artistas más exitosos en la actualidad.

Publicidad

No obstante, hasta el momento no hay indicios sólidos de que esto pueda suceder, pues el artista no se pronunció tras la propuesta de la intérprete de 'Te felicito'.

Shakira ha regresado a la cima de las listas musicales internacionales después de doce años de ausencia. La cantante, que estuvo centrada en su familia y su relación con Gerard Piqué durante más de una década, ha regresado con fuerza, incluso, incursionando en nuevos géneros como el regional mexicano con su sencillo 'El Jefe' junto a Fuerza Regida.

Sin embargo, fue su participación en la Sesión #53 de Bizarrap lo que la catapultó nuevamente al éxito mundial. En esa ocasión, Shakira dejó frases impactantes como la que dedicó a su expareja: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Publicidad

Es relevante mencionar que el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny lanzó su séptimo álbum, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', este viernes. Con este álbum, promete una vez más revolucionar la industria musical con una fusión de ritmos innovadores, letras electrizantes y su estilo único.

El nuevo proyecto de Bad Bunny consta de 22 canciones e incluye colaboraciones con Arcángel, Bryant Myers, De La Ghetto, Eladio Carrión, Feid, Luar La L, Mora, Ñengo Flow, Young Miko y Youngchimi, todos ellos puertorriqueños, excepto Feid, que es colombiano.

Publicidad

Te puede interesar:ReTóxicos capítulo 11: Enfrentar sus miedos nunca fue tan difícil