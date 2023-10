La mamá de Shakira fue hospitalizada de urgencia por una trombosis en una de sus piernas

La cantante colombiana Shakira enfrenta momentos de inquietud ante las complicaciones que afectan a sus padres. Por un lado, su padre, William Mebarak, de 92 años, ya presentaba problemas de salud debido a una hidrocefalia que lo aqueja desde su residencia en España, donde recientemente fue intervenido para colocarle una válvula Hakim.

La artista, conocida por su tenacidad y compromiso, ha sido un apoyo constante para su padre, quien recientemente fue sometido a una delicada intervención en el Hospital Serena Del Mar de Cartagena, donde le colocaron una válvula Hakim. Shakira ha demostrado una vez más su dedicación a su familia, permaneciendo a su lado durante el proceso y monitoreando su recuperación.

Por otro lado, la salud de su madre, Nidia del Carmen Ripoll, también ha suscitado inquietud. Recientemente ingresada de urgencia en un centro médico debido a una trombosis en una de sus piernas, su rápida respuesta ante el tratamiento médico parece indicar que está fuera de peligro.

La artista no ha dudado en actuar con prontitud, realizando un sorpresivo viaje a Barranquilla desde Miami, donde actualmente reside. Aterrizando en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz en un avión privado, su presencia ha encendido las alarmas tanto entre sus seguidores como en los medios de comunicación, quienes esperan noticias sobre el estado de salud de sus padres.

Este episodio se suma a los desafíos que Shakira ha enfrentado en los últimos tiempos, incluida su mudanza de Barcelona a Miami, su apoyo a su padre y su proceso de separación con Gerard Piqué. La artista, en medio de estas preocupaciones familiares, mantiene su entereza y apoyo incondicional a sus seres queridos. Se espera que la comunidad y sus seguidores le brinden su apoyo en estos momentos delicados.

A lo largo de su trayectoria, Shakira siempre ha dado a conocer el amor incondicional de sus padres y sobre todo el apoyo que le han entregado en toda su carrera.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, fueron las palabras de Shakira al celebrar los 90 años de su padre.

