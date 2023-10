Luego de que se filtraran fotografías de la vida íntima de Brayan, uno de 'Los escachaitos', quien es integrante de la familia de campesinos que se hizo famosa por crear contenido para redes sociales, salió a la luz la reacción de quien sería la pareja del joven.

Vale la pena mencionar que hace varias semanas estarían circulando algunas fotografías del influencer de 23 años junto al norteamericano Joe McGlawn, quien sería su esposo y con quien vive en Estados Unidos.

Desde entonces se habría descubierto que Brayan y el hombre contrajeron matrimonio; sin embargo, según el creador de contenido, algunas fotografías habrían sido "alteradas" explícitamente e incluirían desnudos, por lo que no dudó en pronunciarse en su cuenta de TikTok.

"Vengo por todo eso que están hablando de mí, de las fotos que están alterando. (...) Solo Dios sabe quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal", empieza diciendo Brayan en su cuenta de TikTok.

Y agrega: "A la única persona que tengo que darle explicaciones es a Dios. Las personas que quieren que yo hable de eso son las envidiosas. No es mi obligación. Yo no voy a sus casas a preguntarles si tienen hijos o si les pusieron los cuernos, porque es su vida y yo tengo que respetarla".

Aunque el joven pidió que denunciaran las fotografías "manipuladas", exigió respeto a su intimidad y muchos de sus seguidores salieron en su defensa, al parecer, Brayan estaría atravesando una difícil situación, ya que, según su pareja, estaría recibiendo hasta amenazas de muerte. Joe McGlawn rompió el silencio y habló del tema en su cuenta de Facebook.

"El otro día, mi marido descubrió que la gente había alterado fotos suyas para que apareciera desnudo de forma explícita. Está mortificado y humillado. Sin embargo, lo peor de todo es que en realidad está recibiendo amenazas de muerte", dice en una parte del texto.

“Él se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudarlo. Aunque no creo que deba esconderme. Y no voy a blanquear mi vida por el bien de odiosos homófobos e intolerantes fanáticos”, agrega el extranjero, con quien Brayan ya llevaría varios años de relación.

Agrega: "Mi cónyuge no es un cazador de la tarjeta verde. Nunca buscó inmigrar a los EE. UU. Él ama Colombia y está muy orgulloso de su cultura y patrimonio. Su deseo siempre ha sido que yo viva con él en el campo colombiano. Desafortunadamente, dadas las circunstancias actuales de mi vida, eso no es ni conveniente ni práctico. Hice el plan con él para construir una vida juntos en USA por ahora, con el objetivo de retirarnos juntos algún día en Colombia. Yo quería que él tuviera la capacidad de viajar por el mundo conmigo de una manera mucho más fácil con una tarjeta verde de residente permanente en Estados Unidos, en lugar de simplemente tener un pasaporte colombiano.

Mi cónyuge no es una cazafortunas, ya que, desafortunadamente, nunca ha habido oro que "cavar" de mí. Tengo deudas, no dinero de sobra. Su objetivo y ambición ha sido tener éxito lo suficientemente para que pueda apoyarnos plenamente a ambos y permitirme retirarme de mi trabajo para que podamos vivir juntos a tiempo completo en Colombia. Él es un amor."

Por el momento de Brayan se sabe poco pues decidió cerrar varias de sus redes sociales. Así mismo, su familia 'Los escachaitos' han evitado referirse al tema.

