Sara Uribe 'paró en seco' a mujer que la llamó gorda: "Trágueselo y métaselo por el jopo"

Sara Uribe nuevamente encendió las redes sociales y esta vez no por sus candentes fotografías, sino tras responderle a una mujer que estaba "acosándola" en su cuenta de Instagram y opinando sobre el cuerpo de la modelo.

La polémica crítica de la hater se hizo viral luego de que la también presentadora publicara la conversación en sus historias de Instagram; la mujer la llamaba "gorda" e incluso opinaba sobre el aspecto de sus labios.

"Por qué se está dejando engordar tanto” y “se le están deformando esos labios ya”, escribió la mujer.

Tras la evidente molestia, Sara no dudó en responderle de manera educada; sin embargo, la mujer continúo con los ataques, justificando que no eran comentarios "a son de mal".

“Hola Vanesa, gracias por dejarnos un mensaje con tanto amor al comenzar el día. Qué Dios te bendiga y que sigas siendo hermosa y llena de luz. No sabes a quién con tu linda energía le cambias el día”, escribió Sara.

Tras una nueva respuesta de la mujer, esta vez para referirse a los labios de la mujer, la también empresaria escribió: “Vanessa desea que la sigan. Por favor enséñenle a dar amor, a escribir cosas lindas. Quizás hoy estoy fuerte, pero hay mujeres que no tienen la mente como yo. Y otra cosa, del cuerpo ajeno no se opina, si no tiene nada bueno que escribir, trágueselo y métaselo por el jopo”.

Tras la respuesta, Sara publicó un video en sus historias en el que vuelve a hablar del tema entre risas. Al final dejó una reflexión sobre los mensajes de "odio" que abundan en el mundo y se disculpó por haber expuesto a la mujer que la atacó.

"Estoy mamada de ver tanta prepotencia, tanta maldad, tanta envidia, tanto rencor, odio", apuntó.

Varios de sus seguidores la apoyaron y enviaron mensajes de admiración. Vale la pena mencionar que Sara Uribe es una de las figuras más queridas del mundo de espectáculo por su personalidad espontánea y emprendedora.

