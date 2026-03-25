Esta fue la “trampa” que vivió Mara Cifuentes durante su rehabilitación: “Una psicóloga”

Mara Cifuentes, quien ha sido un ícono de la comunidad trans en Colombia, no tuvo reparos en hablar sobre su lucha contra la adicción y los momentos de quiebre emocional que la llevaron a buscar ayuda profesional, esto en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle.

Sin embargo, Mara también aprovechó para mencionar que su pasó durante estos centros no fueron positivos, explicó que tras pasar por una clínica de lujo, la modelo ingresó a una institución a través de su seguro médico, donde asegura haber vivido una "terapia de choque horrible".

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Tanto es así que comentó que uno de los puntos más críticos de su relato fue donde mencionó que había una profesional de la salud mental que, según Mara Cifuentes, no respetaba su identidad de género. "Había una psiquiatra como que no estaba de acuerdo con las trans o sea para ella una mujer trans no es una mujer", confesó la modelo.



Situación que vivió a pesar de que ella se encontraba en el pabellón femenino y contaba con el apoyo de sus compañeras, la psiquiatra insistía en cuestionar su lugar en dicho espacio.



¿Cuál fue la trampa que le tendieron a Mara Cifuentes?

De igual forma, mencionó que lo más complejo de esta situación ocurrió cuando la doctora, bajo la apariencia de una caminata rutinaria, llevó a Mara hacia una zona restringida. "Fue una trampa me llevó hasta el pabellón de hombres que ven vamos a caminar no te preocupes vamos allí para que veas", narró Mara Cifuentes.

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La profesional la provocó sugiriéndole que estaría "mejor" en el sector masculino, a pesar de que las otras pacientes la apoyaban diciéndole: "Mara te amamos... queremos que te pongas bien otra vez te queremos ver brillar". Hecho que terminó enfrentando a la modelo sobre esta actitud.

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Ante la provocación y la falta de validación de su identidad, Mara reaccionó golpeando una pared del recinto, tanto es así que ella mencionó que la psiquiatra "literal gritó contención y salieron ocho hombres... me inyectaron un sedante... me amarraron en una camilla". Lo más impactante de su revelación fue el tiempo que permaneció hasta una semana en una completa inmovilización.

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Pese a esto, ella destacó que hoy se siente más fuerte y agradece haber salido de ese "hoyo" oscuro. También mencionó que su "personalidad adictiva compulsiva" la hace vulnerable y por esta situación decidió alejarse de la vida en pareja actualmente.

La modelo afirmó que encontrado refugio en terapias alternativas, como su colección de más de 300 muñecas, que funcionan para ella como un ritual de sanación y felicidad, además de conexión con los buenos momentos.

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