¿Todavía lo ama? Mara Cifuentes confiesa lo que siente por Nicolás Trujillo

Una de las relaciones que más causó revuelo por la química que tuvieron fue la de Mara Cifuentes y Nicolás Trujillo esto en desde el momento del reality la ‘La Agencia’ fue Desde que los vimos en el reality. Sin embargo, hoy la modelo compartió en el Klub de la Kalle varios detalles de esta relación.

Inicialmente, explicó la modelo que no logró ganar el reality debido a que ella tenía su cabeza en otro lado. "Me puse a llorar por Nicolás, a enamorarme de él, concentrarme en Nicolás cuando literal... por eso te digo que el amor me mató", confesó la modelo entre risas y nostalgia.

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Por otro lado, Mara afirma que no se arrepiente de haber vivido esas emociones a flor de piel, aunque hoy las vea desde una perspectiva mucho más madura. Ante esto, decidió responder lo relacionado con su ruptura con Nicolás Trujillo y explicó que esto fue un bien para los dos.



"Definitivamente fueron los celos y así... Llegó un punto donde simplemente terminamos por el bien de los dos", explicó. Según ella, la relación se tornó difícil y decidieron que lo mejor era tomar caminos separados para no seguir haciéndose daño y poder salir adelante sobre este tema.



¿Qué siente Mara Cifuentes por Nicolás Trujillo?

Más adelante Mara Cifuentes reveló que su proceso psicológico le dio luces sobre lo que vivió en ese encierro mediático. "Mi psicóloga allá en terapia me dijo que sufrí de Estocolmo doméstico por estar en el reality... porque sí fue muy intenso para mí", relató sobre el fuerte apego emocional que desarrolló.

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Sin embargo, también explicó que pese al tiempo y la distancia su vínculo emocional no se terminó con todo él, al punto que admitió que el amor sigue ahí, aunque sea desde la distancia. "Siento todavía cosas por él lo amo todo pero pues lo que les digo soy yo la que no puede estar en una relación", sentenció.

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La entrevista retomó su ritmo más dinámico y después que le mostraran el perfil de su expareja, Mara confesó que Nicolás sigue buscándola de vez en cuando: "Me escribe por Instagram... por WhatsApp me escribe 'Hola ¿cómo estás?'". Aunque todavía siente esa conexión, ha tenido que imponerse límites estrictos por su propia salud mental.

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De igual forma, afirmó que no evita buscarlo, ni revivir dichas emociones, debido a que prefiere estar en paz y tranquila con ella. Tanto es así que confesó que está tratando de manejar su "personalidad adictiva compulsiva", reconociendo que en el pasado se apegaba demasiado a sus parejas, por lo cual, ahora está soltera.

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