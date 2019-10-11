La Kalle Nicolás Trujillo
Nicolás Trujillo
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¿Todavía lo ama? Mara Cifuentes confiesa lo que siente por Nicolás Trujillo
La modelo Mara Cifuentes habló en El Klub de La Kalle sobre su relación con Nicolás Trujillo y lo que piensa al respecto.
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¿Terminaron otra vez? Mara y Nicolás BORRARON sus fotos juntos
Todo indica que la pareja pasa por una nueva crisis.
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"Con mi persona favorita": Las fotos que comprueban que Mara y Nicolás VOLVIERON
Fue la misma modelo quien publicó las comprometedoras imágenes.
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¡Le sacaron la RABIA a Mara! Así respondió cuando le preguntaron por Nicolás
Un seguidor le habló de su ex y ella no se quedó callada.
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¡Confundidos! Así quedaron los seguidores de Mara por FOTO sobre Nicolás
Los seguidores de la modelo no saben si aún lo ama.