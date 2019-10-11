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La Kalle  / Nicolás Trujillo

Nicolás Trujillo

  • Mara Cifuentes revela lo que siente por Nicolás Trujillo
    ¿Todavía lo ama? Mara Cifuentes confiesa lo que siente por Nicolás Trujillo
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    ¿Todavía lo ama? Mara Cifuentes confiesa lo que siente por Nicolás Trujillo

    La modelo Mara Cifuentes habló en El Klub de La Kalle sobre su relación con Nicolás Trujillo y lo que piensa al respecto.

  • 19023_Foto: Mara Cifuentes - Nicolás Trujillo / Instagram
    ¿Terminaron otra vez? Mara y Nicolás BORRARON sus fotos juntos
    Foto: Mara Cifuentes - Nicolás Trujillo / Instagram
    Farándula

    ¿Terminaron otra vez? Mara y Nicolás BORRARON sus fotos juntos

    Todo indica que la pareja pasa por una nueva crisis.

  • 18299_La Kalle. Mara y Nicolás / Foto: Instagram
    "Con mi persona favorita": Las fotos que comprueban que Mara y Nicolás VOLVIERON
    La Kalle. Mara y Nicolás / Foto: Instagram
    Farándula

    "Con mi persona favorita": Las fotos que comprueban que Mara y Nicolás VOLVIERON

    Fue la misma modelo quien publicó las comprometedoras imágenes.

  • 17744_La Kalle. Nicolás y Mara / Foto: Instagram
    La Kalle. Nicolás y Mara / Foto: Instagram
    Farándula

    ¡Le sacaron la RABIA a Mara! Así respondió cuando le preguntaron por Nicolás

    Un seguidor le habló de su ex y ella no se quedó callada.

  • 17083_La Kalle. Mara y Nicolás / Foto: Instagram
    La Kalle. Mara y Nicolás / Foto: Instagram
    Farándula

    ¡Confundidos! Así quedaron los seguidores de Mara por FOTO sobre Nicolás

    Los seguidores de la modelo no saben si aún lo ama.

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