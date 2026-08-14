Brigada de sonidistas busca sobrevivientes tras el terremoto: usan micrófonos de cine

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, surgió una iniciativa única liderada por expertos del sector audiovisual. Más de 70 profesionales, entre ingenieros de sonido y microfonistas, se unieron para formar la "Brigada Sonidistas".

Esta brigada opera principalmente en Cali y Pereira, ciudades muy golpeadas por el sismo. Estos expertos no mueven escombros de forma tradicional, sino que utilizan sus micrófonos profesionales para detectar señales de vida que son imperceptibles para el oído de cualquier ser humano.

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El grupo cuenta con el apoyo de entidades como Estudios Takeshima y organizaciones como Noís Radio. Nathaly Espitia, voluntaria de la brigada, explicó a El Colombiano: “Detectamos que esos equipos podían ser de ayuda en las labores de rescate, tanto para encontrar vida como para localizar cuerpos”.



Los sonidistas trabajan hombro a hombro con las brigadas de rescate oficiales. Mientras los expertos en audio localizan el origen de los sonidos, los rescatistas se encargan de la remoción física de los materiales. Esta colaboración técnica es clave para aprovechar cada minuto en la búsqueda.

¿Cómo ayudan los micrófonos a encontrar personas atrapadas entre los escombros?

Los micrófonos de tipo unidireccional son herramientas fundamentales en esta labor. Estos dispositivos captan el sonido frontalmente, permitiendo determinar con precisión de qué dirección proviene un ruido. Basta con un pequeño golpe o un roce en la estructura para que el equipo lo detecte.

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La técnica consiste en pegar los micrófonos directamente a las estructuras colapsadas. Laura García, de la red audiovisual de Caldas, detalló el proceso durante una emisión de Noticias Caracol: "lo que hacemos es pegar los micrófonos a las estructuras... y en dos llamados tratan de entender qué suena" dentro de las ruinas.

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Para que este método funcione, el silencio absoluto en la zona de búsqueda es obligatorio. Los expertos te piden evitar moverte o hacer ruido cerca de los edificios afectados. Cualquier sonido externo puede interferir con la señal que intentan captar los potentes sensores de audio.

Si estás cerca de una zona de rescate, es fundamental despejar el área para facilitar las labores. El silencio es clave, pues un rasguño, un golpe o cualquier sonido leve puede ayudar a los profesionales a detectar personas con vida bajo los escombros.

Uso de geófonos de precisión sísmica y cámaras de sondeo endoscópicas para rastrear movimientos y sonidos imperceptibles entre los escombros del terremoto Foto: IA

¿Qué equipos necesitan los sonidistas para apoyar las labores de rescate en Colombia?

Además de los micrófonos de alta sensibilidad usados en sets de grabación, la brigada requiere herramientas aún más técnicas. Entre los equipos solicitados por los voluntarios se encuentran los geófonos y las cámaras de sondeo, que son vitales para explorar las profundidades del desastre.

Aunque en Cali ya cuentan con personal suficiente, la necesidad de estos dispositivos especializados sigue vigente. Las organizaciones locales hicieron un llamado para que, si posees este tipo de tecnología, la pongas a disposición de las labores que se adelantan actualmente en el país.

El balance más reciente del sismo asciende a más de 280 fallecidos y cientos de desaparecidos, lo que hace que cada segundo sea crucial. Las brigadas en Pereira también se están conformando para replicar este modelo de búsqueda sonora que ha dado esperanzas en medio de la gran devastación.

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Los rescatistas en Pereira también solicitaron a los curiosos alejarse de los puntos de operación. Pablo Jordanelli, rescatista, pidió a las personas no capacitadas que no se aglomeren donde están trabajando, ya que el espacio es limitado y el ruido dificulta enormemente la tarea.