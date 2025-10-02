Andrés Franco se refiere a la polémica con Joaquín Guiller: “Se aprovechó de El Agropecuario”

Durante su entrevista con el Klub de La Kalle, el artista Andrés Franco, conocido como “El Agropecuario”, abordó la controversia generada por el uso de su apodo, señalando directamente al también cantante de música popular, Joaquín Guiller, por atribuirse este mismo sobrenombre tras una canción realizada.

Andrés Franco explicó que el apodo le fue dado por la gente y las emisoras debido a su compromiso con la "música agropecuaria", un género que estaba en ausencia y que honra a artistas como el dueto de Los Relicarios, Óscar Agudelo y Julio Jaramillo. Tanto es así que explicó que su meta es identificar al campesino colombiano y llevar la música que no sonaba en fondas o discotecas a todas las regiones del país.

El conflicto se da según Franco, porque Guiller lanzó una canción llamada "El Agropecuario". Sin embargo, la lírica de la canción de Guiller no representa al verdadero agropecuario que Franco busca identificar, es decir, "el que coge café, el que corta caña". En cambio, la canción habla de un agropecuario "duro" que viste "ropita de marca, camisas de marca, zapatos de marca," lo cual choca con la identidad que Franco representa.

¿Cuál es el conflicto de Andrés Franco con Joaquín Guiller?

La preocupación de Andrés Franco radica en la confusión que esto siembra en el público, sobre: "¿Quién es el agropecuario? ¿Andrés Franco o Joaquín Guiller?", se pregunta la gente. A lo que contundente establece la diferencia: "Joaquín Guiller es Joaquín Guiller y yo soy el agropecuario".

Aunque Franco respeta a Guiller, a quien considera "un gran cantante, un pelado berraco", siente que su colega "se está aprovechando" del trabajo que él hizo para posicionar el nombre y el adjetivo en la boca de los colombianos.

Franco percibe que Guiller se montó en la popularidad de la palabra, diciendo: "esta palabra está como popular, está como pegada, metámosla". Incluso otros músicos le han preguntado a Franco sobre la razón por la cual él decidió usar ese nombre.

Finalmente, Andrés Franco confirmó que aún no ha tenido contacto directo con Guiller para discutir el tema. No obstante, tiene claro su propósito: no quiere que la palabra "agropecuario" sea solo una moda, sino que se convierta en un género musical implementado en Colombia. Al punto que su inspiración para esto es ser el "Dario Gómez" de la música popular, buscando ser quien implementó la música agropecuaria en Colombia.

