La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Andrés Franco se refiere a la polémica con Joaquín Guiller: "Se aprovechó de El Agropecuario"

En una entrevista con el Klub de La Kalle, Andrés Franco se refirió a la polémica actual con Joaquín Guiller relacionada con la canción ‘El Agropecuario’.

Andrés Franco y Joaquín Guiller, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y de @joaquinguiller
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de oct, 2025