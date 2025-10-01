Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas

Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas

Tras una ausencia de casi una década, el influyente artista español, anunció su esperado retorno a la capital antioqueña; la cita será en La Macarena.