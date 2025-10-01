Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas

El panorama de conciertos en Colombia para 2026 sigue tomando forma, sumando ahora la presencia de una figura de talla mundial: Miguel Bosé.

El cantante español confirmó que Medellín será una de las paradas de su aclamado “Importante Tour”, marcando su regreso a la ciudad tras no presentarse allí desde 2018. Otras fuentes señalan que su regreso ocurre después de 9 años de ausencia en Medellín.

La noticia llega poco después de su exitosa participación en el Festival Cordillera en Bogotá, un evento en el que el artista, según sus propias palabras, sintió una energía "tangible, física" que lo motivó a volver a Colombia.



El reencuentro con el público paisa tiene una fecha ineludible: el 14 de marzo de 2026. El espectáculo se llevará a cabo en el Centro de Eventos La Macarena, según fue confirmado por la productora Forward Music.

El “Importante Tour” representa el retorno de Bosé a los escenarios, una gira que anunció a finales de 2024 y que ha incluido pasos por México, España y Colombia, con planes de añadir Estados Unidos y otros países latinoamericanos a lo largo de 2025 y 2026.

Este tour es significativo, ya que el artista ha superado un periodo personal y profesional complejo.

En los años recientes, Bosé enfrentó problemas de salud que afectaron su rendimiento vocal en vivo, el fallecimiento de su madre, Lucía Bosé, en 2020 a causa del COVID-19, y una situación traumática en 2023, cuando fue víctima de un robo en su domicilio en Ciudad de México, siendo retenido junto a su familia durante horas.

Además, también fue foco de atención por sus declaraciones controvertidas sobre la fiabilidad de las vacunas durante la pandemia.

La propuesta escénica del “Importante Tour” promete una experiencia intensa y conmovedora. Se trata de una puesta en escena de carácter audiovisual, que combina minimalismo y funcionalidad. Bosé se presenta acompañado por un grupo de músicos que no solo ejecutan las canciones, sino que también participan en coreografías que proyectan "elegancia y fuerza".

El concierto se moldea con elementos visuales que oscilan entre lo abstracto y lo literal, repasando una de las carreras más apasionantes en la historia del pop latino.

El repertorio está anclado en los grandes clásicos que definieron su trayectoria, especialmente desde la década de los 80, cuando evolucionó de las baladas adolescentes hacia un sonido más atrevido.

Los asistentes pueden esperar escuchar verdaderos himnos que han trascendido generaciones, como Amante Bandido, Si Tú No Vuelves, Morena mía, Aire soy, Nena, El hijo del capitán Trueno, Sevilla, Duende, y Sereno, entre muchos otros.

¿Dónde comprar boletas para e concierto de Miguel Bosé?

La venta de boletería se lleva a cabo a través de Taquilla Live (Taquillalive) y se estructura en dos fases, con la posibilidad de adquirir entradas con cualquier medio de pago. Es crucial notar que los precios listados generalmente no incluyen el costo adicional por servicio de la tiquetera, el cual se cobra independientemente del método de pago utilizado.

Etapa I (preventa):

Vigencia: Inició el martes 30 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el miércoles 14 de enero de 2026 a las 11:59 p.m., o hasta agotar el aforo disponible.

Rango de precios (Sin incluir servicio): Desde los $259.000 hasta los $638.000.

Precios detallados (Incluyendo servicio): Los costos en esta fase varían desde $259.000 (Gradería general) hasta $638.000 (Platea preferencial), pasando por $592.000 (Platea VIP).

Etapa II:

