La Kalle Miguel Bosé
Miguel Bosé
-
Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas
Tras una ausencia de casi una década, el influyente artista español, anunció su esperado retorno a la capital antioqueña; la cita será en La Macarena.
-
Miguel Bosé no aguantó y entre lágrimas recordó a su mamá con la carta que le dedicó
El famoso cantante Miguel Bosé se emocionó en vivo al recordar a su madre Lucía Bosé en El Hormiguero, un emotivo homenaje que dejó ver su vulnerabilidad y el amor eterno por su madre.
-
Miguel Bosé confiesa por qué casi nunca habla de sus preferencias sexuales
El artista ha sido muy cuidadoso con su vida privada pero sobre todo con este tema. En una entrevista con una reconocida revista expuso sus motivos.
-
Video: Emotivo llanto del Maestro Escola viendo cantar a Miguel Bosé de ‘Yo me llamo’
Una impecable presentación que movió los sentimientos del maestro César Escola y puso a disfrutar a todos los televidentes.
-
Miguel Bosé fue 'encañonado' en su casa por varios ladrones
El cantante se encontraba acompañado de su hijo Tadeo cuando bandidos violaron la seguridad de su vivienda
-
Miguel Bosé revela que casi pierde su voz por una muela
Desde el año pasado el estado de salud del cantante preocupaba a su fanaticada.
-
Reconocido actor asegura que la serie sobre Miguel Bosé cuenta todo sin filtros
El actor dijo que encarnó a Miguel Bosé entre los 35 y los 53 años.
-
"Mi madre no se murió de COVID-19, la sedaron hasta matarla": Migue Bosé
Ha asegurado Bosé que la actriz italiana, quien falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo del año pasado, no murió de coronavirus.
-
Miguel Bosé se va de las redes sociales y dice que "no permiten la libertad de expresión"
En junio el artista calificó el coronavirus como "la gran mentira de los gobiernos".
-
"Tengo asma y la mascarilla me crea problemas": Miguel Bosé no es partidario del uso de tapabocas
El cantante considera que "la población sana no tiene por qué llevarla", pero opina que, para prevenir, es conveniente que la usen "los enfermos, los sanitarios y los ancianos".