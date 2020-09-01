En vivo
La Kalle  / Miguel Bosé

Miguel Bosé

  • Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas
    Miguel Bosé, cantante español
    Foto: Instagram de Miguel Bosé
    Música

    Miguel Bosé confirma concierto en Medellín para 2026; fecha y precios de boletas

    Tras una ausencia de casi una década, el influyente artista español, anunció su esperado retorno a la capital antioqueña; la cita será en La Macarena.

  • Miguel Bosé se quiebra en vivo al recordar a su madre
    Miguel Bosé
    Foto: Instagram @miguelbose
    Farándula

    Miguel Bosé no aguantó y entre lágrimas recordó a su mamá con la carta que le dedicó

    El famoso cantante Miguel Bosé se emocionó en vivo al recordar a su madre Lucía Bosé en El Hormiguero, un emotivo homenaje que dejó ver su vulnerabilidad y el amor eterno por su madre.

  • Miguel Bosé
    Miguel Bosé
    Tomada de Instagram Miguel Bosé
    Farándula

    Miguel Bosé confiesa por qué casi nunca habla de sus preferencias sexuales

    El artista ha sido muy cuidadoso con su vida privada pero sobre todo con este tema. En una entrevista con una reconocida revista expuso sus motivos.

  • César Escola, jurado en el programa 'Yo me Llamo'
    César Escola, jurado en el programa 'Yo me Llamo'
    /Foto: Captura video 'Yo me llamo'
    Farándula

    Video: Emotivo llanto del Maestro Escola viendo cantar a Miguel Bosé de ‘Yo me llamo’

    Una impecable presentación que movió los sentimientos del maestro César Escola y puso a disfrutar a todos los televidentes.

  • Miguel Bosé
    Miguel Bosé
    Tomada de Instagram Miguel Bosé
    Farándula

    Miguel Bosé fue 'encañonado' en su casa por varios ladrones

    El cantante se encontraba acompañado de su hijo Tadeo cuando bandidos violaron la seguridad de su vivienda

  • Miguel Bosé
    Miguel Bosé
    Tomada de Instagram Miguel Bosé
    Farándula

    Miguel Bosé revela que casi pierde su voz por una muela

    Desde el año pasado el estado de salud del cantante preocupaba a su fanaticada.

  • Luis Miguel González Bosé​, más conocido como Miguel Bosé, es un músico, cantautor y actor español.
    Luis Miguel González Bosé​, más conocido como Miguel Bosé, es un músico, cantautor y actor español.
    /Foto: AFP
    Farándula

    Reconocido actor asegura que la serie sobre Miguel Bosé cuenta todo sin filtros

    El actor dijo que encarnó a Miguel Bosé entre los 35 y los 53 años.

  • 23005_Foto: Miguel Bosé / AFP
    Miguel Bosé dice que el coronavirus es "la gran mentira de los Gobiernos"
    Foto: Miguel Bosé / AFP
    Música

    "Mi madre no se murió de COVID-19, la sedaron hasta matarla": Migue Bosé

    Ha asegurado Bosé que la actriz italiana, quien falleció en el Hospital General de Segovia el 23 de marzo del año pasado, no murió de coronavirus.

  • 24834_Foto: Miguel Bosé / AFP
    Miguel Bosé se va de las redes sociales y dice que "no permiten la libertad de expresión"
    Foto: Miguel Bosé / AFP
    Farándula

    Miguel Bosé se va de las redes sociales y dice que "no permiten la libertad de expresión"

    En junio el artista calificó el coronavirus como "la gran mentira de los gobiernos".

  • 24644_Miguel Bosé - Foto AFP
    "Tengo asma y la mascarilla me crea problemas": Miguel Bosé no es partidario del uso de tapabocas
    Miguel Bosé - Foto AFP
    Farándula

    "Tengo asma y la mascarilla me crea problemas": Miguel Bosé no es partidario del uso de tapabocas

    El cantante considera que "la población sana no tiene por qué llevarla", pero opina que, para prevenir, es conveniente que la usen "los enfermos, los sanitarios y los ancianos".

