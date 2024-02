Miguel Bosé confiesa por qué casi nunca habla de sus preferencias sexuales

Son muy pocas las veces que el cantante español de baladas pop Miguel Bosé ha hablado en detalle de su vida privada. No obstante, el lanzamiento de sus dos libros “El hijo del capitán trueno e Historia secreta de mis mejores canciones”, lo impulsaron a abrir un poco más su corazón y permitir que sus seguidores conocieran más detalles de su historia, sus aventuras, su día a día, y en general detalles inéditos de su andar por este mundo terrenal.

Las preferencias sexuales de Bosé, no son un secreto para nadie en este momento, de hecho su separación con el artista plástico Nacho Palau, en si momento fue foco de noticia en el mundo, pues ambos individuos se enfrentaron en los tribunales por la custodia de sus hijos. No obstante, vale la pena señalar que cuando se ha tratado de hablar , justamente de sus inclinaciones sexuales, Bosé ha sido bastante hermético.

Sin embargo, hace poco en una entrevista que le realizó la revista Shangai, la cual lo describió, como "un referente de la comunidad LGBTIQ+", el artista justificó por qué nunca trajo el tema a colación. Y es que de acuerdo a las declaraciones de Bosé, las personas cercanas sabían de él y todo el contexto sin necesidad de que lo contara, por lo que no vio en esto un tema de interés para nadie más.

Publicidad

Así mismo, anotó que la historia respecto a su sexualidad, no la considera un ejemplo para alguien, pues cree que en estos casos cada quién tiene su manera de llevar la situación.

“No creo que esas cosas puedan guiar o ayudar a determinada gente. Uno se siente cómodo o no se siente cómodo y tiene el derecho de decirlo o no. Ver cuándo lo dice, cómo lo dice. Muchas veces yo creo que mucha gente que hubiese estado predispuesta a declararse antes de lo que lo hizo no lo hizo precisamente porque había una presión de la comunidad, del colectivo, muy mal llevadera. Uno se sentía a veces ahogado” anotó Bosé refiriéndose a quienes en muchas ocasiones le han manifestado que gritar a los cuatro vientos su inclinación sexual podría resultar de ayuda para muchas personas.

Quizá te puede interesar este video: