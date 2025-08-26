Siempre has cantado mal la canción Ba Ba Bad de Ryan Castro; conoce la letra completa

Publicidad
Ryan Castro, el popular "cantante del ghetto", demostró recientemente una impresionante versatilidad y una conexión auténtica con su público.
El pasado 10 de agosto, la ciudad de Montreal fue testigo de un momento inolvidable durante la gira Sendé de Ryan Castro.
El artista urbano sorprendió a Gisselle Angulo, una de sus fans más entusiastas, al invitarla a cantar a su lado en el escenario.
Angulo había alcanzado la fama viral en TikTok, acumulando más de 24 millones de reproducciones con un video donde interpretaba con pasión el remix de "Ba Ba Bad" mientras se peinaba.
La interpretación de Gisselle no solo captó la atención de millones, sino que también llegó a Ryan Castro, quien compartió su clip y grabó un video haciendo lipsync con su voz.
Animada por esta interacción, Gisselle se atrevió a pedirle asistir a un concierto, y el artista aceptó. Antes de subir al escenario en Montreal, ambos grabaron un TikTok juntos, y el esperado dueto de "Ba Ba Bad" en vivo se convirtió en un hito de la noche.
Este popular remix, que incluye a Kybba, Sean Paul y Busy Signal, ya superaba los 40 millones de vistas en YouTube y consolida a Castro como un referente del dancehall en Colombia.
La mayoría de los fanáticos no canta la icónica frase ‘Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad’, sino que la reemplaza por ‘Pra-pra-pra-pra-pra’. Esta confusión, muy común entre el público, ha generado debate en redes sociales.
La experiencia no solo cumplió el sueño de una fan, sino que también subrayó el poder de las redes sociales para crear puentes entre artistas y audiencias, reforzando la relación cercana que Castro cultiva con sus seguidores.
Apenas unos días después, el 23 de agosto, Ryan Castro volvió a ser protagonista, esta vez en su natal Medellín, en una fiesta privada que se convirtió en un homenaje inesperado a la diversidad musical colombiana.
Castro se unió al célebre salsero Willy García, exvocalista del icónico Grupo Niche, y a Kapo, otro exponente del género urbano, para interpretar clásicos de la salsa como "Te amo" y "Escombros".
Willy García, con una trayectoria que lo llevó desde Buenaventura a la fama internacional con Grupo Niche, demostró la vigencia de la salsa y su capacidad para conectar con nuevas generaciones y géneros.
(Awoo-woo, Awoo-woo)
Kybba, a yuh bad so
Medellín, háblame, Feid
No hay estrés, give me the light
Un Gin Tonic, Gin Tonic vamo' a tomar
Yo te robo y te quito la combi Nike
Awoo
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)
Pa' todas las mamacitas que escuchan dancehall
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)
Y pa' que to' los manes boten el style
Mai, tú estás rica y bailas una chimba
Las europea', las latina' y las gringa'
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)
Bussin' up the place with me style, bad, bad (¡plo-plo-plo!)
Yo la conocí bailando en un party de Kybba
Se me pegó y me bailó, la baby es una asesina
Yo le dije: Mano' arriba, que esta noche tú ere' mía
La pegué en lo oscurito, bailándome en la esquina
Una gata felina, los manes le hacen fila
Ella quiere un gangster, le gustan los killa
Ella quiere al Awoo, le gusta mi style
Y yo le tiro un flow pa' que rompan fila
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)
Pa' todas las mamacitas que escuchan dancehall
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)
Y pa' que to' los manes boten el style
Mai, tú estás rica y bailas una chimba
Las europea', las latina' y las gringa'
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)
Bussin' up the place with me style
It could be ever look fresh and ever clean
You seen the girl them a roppin'
Oh, you mean
Ever controlling the entire scene
And I'm on a poly money, my money real
What you feel is real, you get fi face to steal
Me no steal, boys, I am the real deal
Girl them love me, but give them the real feel
Go down pon a knee, push up, bring it back
She want peace and me, me all inna the—
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad
Yeah, when me put it on she and she put it on me, and again in some way
She want me ugly, fi bump the ugly, come here
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)
Anywhere them see me, me and me gun, them a chat (whoo!)
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)
Busing up the place with me style, bad, bad (uh)
Mai, tú estás rica y bailas una chimba
Las europea', las latina' y las gringa'
Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)
Bussin' up the place with me style, bad, bad (uh)
Get it lit (boy), love your vibe (yeah)
We the best (boy), give me the light (yeah)
And we turn it up, turn it up every time (every time)
And we bust it up, bust it up, watch it hype (watch it hype), ha
Kybba, a yuh bad so