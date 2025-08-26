Siempre has cantado mal la canción Ba Ba Bad de Ryan Castro; conoce la letra completa

Ryan Castro, el popular "cantante del ghetto", demostró recientemente una impresionante versatilidad y una conexión auténtica con su público.

El pasado 10 de agosto, la ciudad de Montreal fue testigo de un momento inolvidable durante la gira Sendé de Ryan Castro.



El artista urbano sorprendió a Gisselle Angulo, una de sus fans más entusiastas, al invitarla a cantar a su lado en el escenario.

Angulo había alcanzado la fama viral en TikTok, acumulando más de 24 millones de reproducciones con un video donde interpretaba con pasión el remix de "Ba Ba Bad" mientras se peinaba.

La interpretación de Gisselle no solo captó la atención de millones, sino que también llegó a Ryan Castro, quien compartió su clip y grabó un video haciendo lipsync con su voz.

Animada por esta interacción, Gisselle se atrevió a pedirle asistir a un concierto, y el artista aceptó. Antes de subir al escenario en Montreal, ambos grabaron un TikTok juntos, y el esperado dueto de "Ba Ba Bad" en vivo se convirtió en un hito de la noche.

Este popular remix, que incluye a Kybba, Sean Paul y Busy Signal, ya superaba los 40 millones de vistas en YouTube y consolida a Castro como un referente del dancehall en Colombia.

La mayoría de los fanáticos no canta la icónica frase ‘Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad’, sino que la reemplaza por ‘Pra-pra-pra-pra-pra’. Esta confusión, muy común entre el público, ha generado debate en redes sociales.

Ryan Castro emprende su conquista global con el Sendé World Tour 2025 Foto: Instagram de Ryan Castro

La experiencia no solo cumplió el sueño de una fan, sino que también subrayó el poder de las redes sociales para crear puentes entre artistas y audiencias, reforzando la relación cercana que Castro cultiva con sus seguidores.

Apenas unos días después, el 23 de agosto, Ryan Castro volvió a ser protagonista, esta vez en su natal Medellín, en una fiesta privada que se convirtió en un homenaje inesperado a la diversidad musical colombiana.

Castro se unió al célebre salsero Willy García, exvocalista del icónico Grupo Niche, y a Kapo, otro exponente del género urbano, para interpretar clásicos de la salsa como "Te amo" y "Escombros".

Willy García, con una trayectoria que lo llevó desde Buenaventura a la fama internacional con Grupo Niche, demostró la vigencia de la salsa y su capacidad para conectar con nuevas generaciones y géneros.

Letra completa de canción Ba Ba Bad de Ryan Castro remix

(Awoo-woo, Awoo-woo)

Kybba, a yuh bad so

Medellín, háblame, Feid

No hay estrés, give me the light

Un Gin Tonic, Gin Tonic vamo' a tomar

Yo te robo y te quito la combi Nike

Awoo

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)

Pa' todas las mamacitas que escuchan dancehall

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)

Y pa' que to' los manes boten el style

Mai, tú estás rica y bailas una chimba

Las europea', las latina' y las gringa'

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)

Bussin' up the place with me style, bad, bad (¡plo-plo-plo!)

Yo la conocí bailando en un party de Kybba

Se me pegó y me bailó, la baby es una asesina

Yo le dije: Mano' arriba, que esta noche tú ere' mía

La pegué en lo oscurito, bailándome en la esquina

Una gata felina, los manes le hacen fila

Ella quiere un gangster, le gustan los killa

Ella quiere al Awoo, le gusta mi style

Y yo le tiro un flow pa' que rompan fila

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)

Pa' todas las mamacitas que escuchan dancehall

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)

Y pa' que to' los manes boten el style

Mai, tú estás rica y bailas una chimba

Las europea', las latina' y las gringa'

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)

Bussin' up the place with me style

It could be ever look fresh and ever clean

You seen the girl them a roppin'

Oh, you mean

Ever controlling the entire scene

And I'm on a poly money, my money real

What you feel is real, you get fi face to steal

Me no steal, boys, I am the real deal

Girl them love me, but give them the real feel

Go down pon a knee, push up, bring it back

She want peace and me, me all inna the—

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad

Yeah, when me put it on she and she put it on me, and again in some way

She want me ugly, fi bump the ugly, come here

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (uh)

Anywhere them see me, me and me gun, them a chat (whoo!)

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)

Busing up the place with me style, bad, bad (uh)

Mai, tú estás rica y bailas una chimba

Las europea', las latina' y las gringa'

Bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad-bad (please)

Bussin' up the place with me style, bad, bad (uh)

Get it lit (boy), love your vibe (yeah)

We the best (boy), give me the light (yeah)

And we turn it up, turn it up every time (every time)

And we bust it up, bust it up, watch it hype (watch it hype), ha

Kybba, a yuh bad so

