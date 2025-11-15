Revelan llamada que pudo evitar linchamiento de Mauricio Cendales; esposa había alertado

Mauricio Cendales, el hombre de 39 años oriundo de Icononzo, Tolima, administraba un parqueadero en Chapinero, y su vida terminó de manera violenta tras ser perseguido y agredido de forma mortal por decenas de personas en el barrio Nueva Castilla, Kennedy.

No obstante, las revelaciones de sus allegados desplazaron el foco del hecho mismo a las horas previas, exponiendo una falla en el manejo de una emergencia familiar que pudo haber evitado lo ocurrido.

La familia de Cendales, representada por su sobrino, quien dialogó con Noticias Caracol bajo anonimato debido a amenazas recibidas, confirmó que la esposa de Mauricio, Sandra Milena Viasus, había realizado una "alerta urgente" a la Policía.



Esta súplica buscaba que Cendales recibiera atención médica y fuera internado, ya que en los días previos había presentado cambios notorios y preocupantes en su comportamiento.

Según el relato de los familiares, la llamada de auxilio de Sandra Milena se produjo la noche anterior al suceso (el 10 de noviembre).

La intención era clara: conseguir que la Policía facilitara la detención de Mauricio para que pudiera ser hospitalizado nuevamente y recibir el tratamiento que necesitaba. Lamentablemente, el familiar relató que "no fue posible que la Policía nos ayudara con la detención de él".

Este hecho resalta una omisión crucial, pues la mujer buscaba activamente apoyo directo para atender a su esposo. Horas después de esta solicitud desatendida, ocurrió su fallecimiento.



¿Mauricio Cendales tenía alguna enfermedad?

Los allegados fueron enfáticos al desmentir la versión inicial de que Cendales conducía bajo los efectos del alcohol. Por el contrario, la familia sostiene que Mauricio estaba sufriendo cuadros severos de salud mental.

El sobrino de la víctima detalló ante los medios que Cendales padecía de trastornos mentales y necesitaba medicación. En particular, venía sufriendo de cuadros de estrés, ansiedad y agresividad desde hacía años.

El familiar recordó que Mauricio se encontraba en tratamiento y que un año antes incluso había estado ingresado en una clínica para su recuperación.

El sobrino explicó que él podía estar bien y, de pronto, "cambiaba el estado de ánimo". Estos episodios a menudo se manifestaban si alguien le contradecía algo, lo que generaba un cambio inmediato en su genio.

La familia, consciente de su condición, normalmente tomaba medidas preventivas, como quitarle las llaves del vehículo para evitar que condujera en estado inestable.

Sin embargo, en la víspera de la tragedia, ese control falló: “Lamentablemente, ayer no pudimos quitarle las llaves del carro y salió en ese estado”. Su huida en el carro era vista por el sobrino como un intento de "alejarse un poquito de la casa".

Lo que hizo, aseguraron, "no lo hizo consciente de lo que hacía". Aunque sospechan que su padecimiento podría ser bipolaridad, no poseen una certificación médica oficial.

