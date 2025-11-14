Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
CINE A MIL PESOS EN BOGOTÁ
EVACÚAN UNIVERSIDAD CATÓLICA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Esposa de hombre que fue linchado envía doloroso mensaje: "Te llevaste mi vida"

Esposa de hombre que fue linchado envía doloroso mensaje: "Te llevaste mi vida"

La esposa de Mauricio Cendales compartió su despedida y el mensaje que acompañó la última foto juntos. El hombre murió tras ser linchado por un grupo de unos 200 motociclistas.

Esposa de Mauricio Cendales rompe el silencio luego de tragedia
Esposa de Mauricio Cendales rompe el silencio luego de tragedia
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Los últimos días de Mauricio Cendales estuvieron marcados por episodios de nerviosismo, cambios bruscos en su comportamiento y varias alertas que su familia intentó atender como pudo.

Todo ocurrió antes de la noche en que quedó en medio de una turba de más de 200 motociclistas en el barrio El Tintal, en Kennedy, un episodio que terminó con su muerte y que hoy mantiene confundida a su familia.

En medio de ese panorama, la voz que más ha llamado la atención es la de su esposa, Sandra Milena Viasus, quien decidió hablar desde lo personal, con una despedida que dejó ver lo que vivían puertas adentro.

Te puede interesar

  1. Familia de Mauricio Cendales Parra: no estaba ebrio; salía en camioneta para desahogarse
    Familia de Mauricio Cendales Parra: no estaba ebrio; salía en camioneta para desahogarse
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Familia de hombre linchado habla de ataque de agresividad; salía en camioneta para desahogarse

  2. Revelan primera foto del hombre que fue linchado
    Vehículo que colisionó contra motociclistas
    Foto: captura de redes sociales
    Judiciales

    Revelan primera foto del hombre que fue linchado tras atropellar a motociclistas

Los familiares de Cendales contaron que él ya venía presentando episodios de alteración emocional. Su sobrino reveló que, aunque había tenido tratamiento hace un año y parecía estable, en días recientes volvió a mostrar señales preocupantes. Comentó que Mauricio estaba “muy delicado”, que se agitaba con facilidad y que incluso ya había estado internado por esa razón antes.

Aun así, el domingo previo al hecho viajó sin inconvenientes al Tolima, su tierra natal, lo que los hizo pensar que quizá estaba saliendo de la crisis. Pero las variaciones en su comportamiento regresaron con fuerza. Según su familia, estaban tratando de evitar que manejara la camioneta precisamente porque estaba cambiando demasiado de ánimo.

Puedes leer: Conductor linchado tenía en su historial una condena por delicado delito; filtran detalles

Publicidad

La noche antes del hecho, su esposa incluso buscó apoyo de las autoridades para intentar internarlo nuevamente, pero no lograron que fuera atendido.

Durante la persecución que terminó en la tragedia, la Policía reportó que Cendales arrolló a un motociclista, golpeó otro vehículo y hasta alcanzó una moto de la institución. El sobrino insiste en que todo fue producto del miedo y del descontrol emocional: afirma que su tío se sintió acorralado, que nadie intentó calmarlo y que la reacción que se ve en los videos no corresponde a una persona intoxicada o borracha, como algunos insinuaron.

Publicidad

Familia de Mauricio Cendales Parra: no estaba ebrio; salía en camioneta para desahogarse
Familia de Mauricio Cendales Parra: no estaba ebrio; salía en camioneta para desahogarse
/Foto: redes sociales

La despedida de Sandra Milena Viasus, la esposa de Mauricio Cendales

La voz que más ha estremecido a quienes siguen el caso es la de su esposa, Sandra Milena Viasus. Mientras la familia intenta ordenar las versiones de lo ocurrido y espera la información oficial, ella decidió despedirse públicamente de Mauricio con un mensaje que dejó claro el impacto que la pérdida le generó.

Sandra compartió en Instagram una fotografía junto a él, acompañada de la frase: “Te llevaste mi vida, amor mío”, palabras que se volvieron el centro emocional de toda esta historia.

En su círculo cercano cuentan que Sandra estuvo buscando ayuda desde la noche anterior a los hechos. Intentó que autoridades lo revisaran para lograr que recibiera atención clínica, pues conocía de primera mano los cambios que Mauricio venía presentando. Esa búsqueda terminó en frustración, y horas después ella recibió la noticia que jamás había imaginado.

La despedida de Sandra Milena Viasus, la esposa de Mauricio Cendales
La despedida de Sandra Milena Viasus, la esposa de Mauricio Cendales

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes en accidentes

Bogotá

Redes sociales

Justicia por mano propia