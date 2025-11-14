Esposa de hombre que fue linchado envía doloroso mensaje: "Te llevaste mi vida"

Los últimos días de Mauricio Cendales estuvieron marcados por episodios de nerviosismo, cambios bruscos en su comportamiento y varias alertas que su familia intentó atender como pudo.

Todo ocurrió antes de la noche en que quedó en medio de una turba de más de 200 motociclistas en el barrio El Tintal, en Kennedy, un episodio que terminó con su muerte y que hoy mantiene confundida a su familia.

En medio de ese panorama, la voz que más ha llamado la atención es la de su esposa, Sandra Milena Viasus, quien decidió hablar desde lo personal, con una despedida que dejó ver lo que vivían puertas adentro.



Los familiares de Cendales contaron que él ya venía presentando episodios de alteración emocional. Su sobrino reveló que, aunque había tenido tratamiento hace un año y parecía estable, en días recientes volvió a mostrar señales preocupantes. Comentó que Mauricio estaba “muy delicado”, que se agitaba con facilidad y que incluso ya había estado internado por esa razón antes.

Aun así, el domingo previo al hecho viajó sin inconvenientes al Tolima, su tierra natal, lo que los hizo pensar que quizá estaba saliendo de la crisis. Pero las variaciones en su comportamiento regresaron con fuerza. Según su familia, estaban tratando de evitar que manejara la camioneta precisamente porque estaba cambiando demasiado de ánimo.

La noche antes del hecho, su esposa incluso buscó apoyo de las autoridades para intentar internarlo nuevamente, pero no lograron que fuera atendido.

Durante la persecución que terminó en la tragedia, la Policía reportó que Cendales arrolló a un motociclista, golpeó otro vehículo y hasta alcanzó una moto de la institución. El sobrino insiste en que todo fue producto del miedo y del descontrol emocional: afirma que su tío se sintió acorralado, que nadie intentó calmarlo y que la reacción que se ve en los videos no corresponde a una persona intoxicada o borracha, como algunos insinuaron.

Familia de Mauricio Cendales Parra: no estaba ebrio; salía en camioneta para desahogarse /Foto: redes sociales

La despedida de Sandra Milena Viasus, la esposa de Mauricio Cendales

La voz que más ha estremecido a quienes siguen el caso es la de su esposa, Sandra Milena Viasus. Mientras la familia intenta ordenar las versiones de lo ocurrido y espera la información oficial, ella decidió despedirse públicamente de Mauricio con un mensaje que dejó claro el impacto que la pérdida le generó.

Sandra compartió en Instagram una fotografía junto a él, acompañada de la frase: “Te llevaste mi vida, amor mío”, palabras que se volvieron el centro emocional de toda esta historia.

En su círculo cercano cuentan que Sandra estuvo buscando ayuda desde la noche anterior a los hechos. Intentó que autoridades lo revisaran para lograr que recibiera atención clínica, pues conocía de primera mano los cambios que Mauricio venía presentando. Esa búsqueda terminó en frustración, y horas después ella recibió la noticia que jamás había imaginado.

