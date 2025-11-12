Revelan primera foto del hombre que fue linchado tras atropellar a motociclistas

En la noche del martes 11 de noviembre de 2025, en la localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá, ocurrió de un accidente de tránsito.

El conductor identificado como Mauricio Cendales Parra manejaba una camioneta azul con placas EUO040 cuando, según los reportes, realizó maniobras peligrosas que involucraron el embestimiento de varios motociclistas, entre ellos un uniformado de la Policía Nacional de Colombia.

Los hechos se registraron entre la carrera 68 con la avenida de las Américas, donde testigos describen cómo el vehículo perdió el control tras intentar evadir la persecución de motociclistas que lo habían identificado como responsable del atropello.



El automóvil colisionó contra un puesto de comidas rápidas en el barrio Nueva Castilla, intensificando las reacciones de las víctimas, que tras rodear y golpear al conductor, este terminó en la Clínica de Occidente, donde posteriormente perdió la vida.

Además, se conoció que Cendales Parra, oriundo de Icononzo, Tolima; de 35 años, tenía un amplio historial de comparendos e infracciones de tránsito.

Foto de Mauricio Cendales, quien falleció tras atropellar a motociclistas

Entre estas, multas por licencia vencida, conducción en horarios o zonas restringidas, falta de revisión técnico-mecánica y no portar SOAT vigente. Algunos reportes señalan que su deuda por sanciones rondaba varios millones de pesos.

¿Quién fue el hombre que falleció por atropellar a motociclistas?

Según informes de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y la Policía, se revisan cámaras de seguridad y videos de redes sociales para identificar a los motociclistas que participaron en la agresión colectiva.

Desde su vehículo, según videos difundidos, se ve cómo Cendales realiza maniobras riesgosas, choca contra motocicletas y el carro intenta huir entre las motos que lo persiguen.

Foto: redes sociales

Una de las grabaciones muestra el momento en que una patrulla policial presente en la vía intenta detenerlo, incluso disparando a las llantas, pero sin conseguir detener la escalada de violencia.

Los usuarios de redes sociales piden claridad sobre los límites y los hechos; al mismo tiempo, las autoridades advierten que quienes participaron en el linchamiento podrían enfrentar cargos por participación en violencia colectiva, instigación o lesiones corporales graves.

En el momento, el vehículo quedó totalmente destruido, con parabrisas quebrado, puertas hundidas y múltiples impactos.

Estos hechos siguen pendientes del avance de la investigación, de los procesos de los implicados en el linchamiento, y de las medidas que adoptarán las autoridades.

