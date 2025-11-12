Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

Tras conocerse la muerte del conductor linchado por la comunidad luego de atropellar a varios motociclistas en la noche de este 11 de noviembre, en la localidad de Kennedy, se conoció que en el momento del hecho, al parecer, el hombre estaba en estado de embriaguez.

El medio de comunicación El Tiempo estableció que el conductor, identificado como Mauricio Cendales Parra, tenía un comparendo pendiente por conducir con la licencia vencida, dicha multa se estableció cuando el sujeto conducía el carro de placas de EU00400.

Por otro lado, se conoció que el conductor tenía varios comparendos para conducir sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y por no tener al día la revisión técnico-mecánica del carro. Sumado a esto, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, para el noticiero City TV, afirmó que Mauricio Cendales Parra estaba borracho en el momento del hecho.



Sin embargo, se esperan los resultados del dictamen de Medicina Legal para confirmar si el hombre tenía rastros de alcohol en su sangre, donde hasta el momento no han aparecido los resultados de toxicología.

¿Qué más se conoció del conductor linchado?

Pese a las especulaciones que hay con el conductor linchado, recientemente habló un tío de Mauricio Cendales, Facilides Rodríguez en diálogo con Caracol Radio donde desmintió las versiones que mencionan que su sobrino se encontraba con alcohol en la sangre, debido a que estaba en un tratamiento médico.

"Nosotros estamos consternados, la verdad es que todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y no, él no estaba borracho. El estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad", dijo el hombre, donde mencionó que estaba en tratamiento médico por episodios de agresividad y estrés.

Sumado a esto, el familiar del conductor linchado aclaró que su sobrino se encontraba enfrentando episodio de agresividad, por lo cual, le estaban suministrando medicamentos para poder calmar esto. Donde afirmó que el chocar una motocicleta pudo causar que tuviera una reacción violenta.

"Al sentirse atacado, él simplemente actuó con agresividad porque en el momento está pasando por una etapa de agresividad muy dura, muy fuerte. Él no era consciente de lo que hacía", dijo.

