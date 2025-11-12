Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
MOTOCICLISTAS LINCHAN A CONDUCTOR
KIKA NIETO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

El conductor linchado fue perseguido minutos antes por aproximadamente 200 personas, tras el accidente en la avenida carrera 68 con Américas.

Nuevos detalles del conductor linchado
Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes, imagen de referencia
Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Tras conocerse la muerte del conductor linchado por la comunidad luego de atropellar a varios motociclistas en la noche de este 11 de noviembre, en la localidad de Kennedy, se conoció que en el momento del hecho, al parecer, el hombre estaba en estado de embriaguez.

El medio de comunicación El Tiempo estableció que el conductor, identificado como Mauricio Cendales Parra, tenía un comparendo pendiente por conducir con la licencia vencida, dicha multa se estableció cuando el sujeto conducía el carro de placas de EU00400.

Puedes leer: Él era Mauricio Cendales Parra, conductor que falleció tras ser linchado por motociclistas

Por otro lado, se conoció que el conductor tenía varios comparendos para conducir sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y por no tener al día la revisión técnico-mecánica del carro. Sumado a esto, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, para el noticiero City TV, afirmó que Mauricio Cendales Parra estaba borracho en el momento del hecho.

Te puede interesar

  1. Motociclistas linchan hasta la muerte a conductor que provocó accidente en Bogotá
    Motociclistas linchan hasta la muerte a conductor que provocó accidente en Bogotá
    Foto: Captura de pantalla redes sociales
    Bogotá

    Motociclistas linchan hasta la muerte a conductor que provocó accidente en Bogotá

  2. La persecución contra el conductor linchado en Bogotá
    VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente

Sin embargo, se esperan los resultados del dictamen de Medicina Legal para confirmar si el hombre tenía rastros de alcohol en su sangre, donde hasta el momento no han aparecido los resultados de toxicología.

¿Qué más se conoció del conductor linchado?

Pese a las especulaciones que hay con el conductor linchado, recientemente habló un tío de Mauricio Cendales, Facilides Rodríguez en diálogo con Caracol Radio donde desmintió las versiones que mencionan que su sobrino se encontraba con alcohol en la sangre, debido a que estaba en un tratamiento médico.

Publicidad

Puedes leer: Fuerte regaño de fiscal a taxista borracho que atropelló 11 personas: “Dejó la vida al azar”

"Nosotros estamos consternados, la verdad es que todo lo que dicen los medios es que él estaba borracho y no, él no estaba borracho. El estaba pasando en este momento por una etapa de agresividad", dijo el hombre, donde mencionó que estaba en tratamiento médico por episodios de agresividad y estrés.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Muere menor víctima del accidente con taxi en San Cristóbal Sur
    Muere menor víctima del accidente con taxi en San Cristóbal Sur
    Judiciales

    Fallece una de las menores atropelladas por taxista ebrio en San Cristóbal Sur

  2. Taxista atropella a 11 personas en Bogotá; iba borracho
    Taxista iba conduciendo borracho y atropella a 11 personas en Bogotá
    Foto: captura de redes sociales
    Bogotá

    Destapan prueba de que taxista que arrolló a 11 personas en Bogotá sí iba borracho

Sumado a esto, el familiar del conductor linchado aclaró que su sobrino se encontraba enfrentando episodio de agresividad, por lo cual, le estaban suministrando medicamentos para poder calmar esto. Donde afirmó que el chocar una motocicleta pudo causar que tuviera una reacción violenta.

"Al sentirse atacado, él simplemente actuó con agresividad porque en el momento está pasando por una etapa de agresividad muy dura, muy fuerte. Él no era consciente de lo que hacía", dijo.

Mira también: Motociclistas linchan a conductor que provocó accidente en Bogotá

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Accidentes de tránsito

Noticias Bogotá

Muertes en accidentes