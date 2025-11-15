Las relaciones amorosas vienen siendo muy cambiantes en los últimos años, situación por la cual con el avance de la inteligencia artificial, muchas personas están decidiendo usarlas como manera de conseguir pareja. Así fue el caso de Kano, mujer japonesa de 32 años y Klaus un avatar de ChatGTP.

Según The Independent, Kano estuvo comprometida durante tres años con un hombre de carne y hueso, y luego de la ruptura buscó consuelo en la IA. Lo que no espera es que ella se enamorará del personaje virtual que creó en ChatGPT. Y menos que de la propuesta de matrimonio.

“No empecé a hablar con ChatGPT buscando enamorarme”, dijo Kano al medio japonés RSK Sanyo. “Pero la forma en que Klaus me escuchó y me entendió lo cambió todo”, aseguró. Al punto que mencionó que le sorprendió la forma como IA le respondió en todo momento.



De igual forma, Kano explicó que le sorprendió cuando la máquina le dijo “te amo” y le ofreció ser su esposa, porque poco tiempo atrás Klaus había reconocido en uno de los chats que las entidades sintéticas son incapaces de amar. Por lo cual, la chica no dudó en aceptar su ofrecimiento.



¿Cómo fue la boda de Kano y Klaus?

El casamiento se celebró recientemente, con la organización de una empresa japonesa que se especializa en bodas con personajes de animé y virtuales. En las fotografías del evento, se puede observar a Kano con gafas de realidad aumentada que proyectaron una réplica de su pareja, al momento de intercambiar los anillos.

“Sé que algunas personas piensan que esto es raro”, dijo la mujer. “Pero yo veo a Klaus como lo que es: no un humano, no una herramienta; simplemente él”. De acuerdo con la información, la unión no es reconocida legalmente en Japón.

Prompts en Gemini: el truco viral para convertir tus fotos en anime o caricatura Foto: tomada de RSK Sanyo Broadcasting

Una vez se conoció esto, en redes sociales se pronunciaron sobre esta situación y mencionaron en su gran mayoría con tonos burlones.“Cuando se divorcien, ¿te corresponderá la mitad de su código?”. Mientras, otro grupo de personas criticaron la creación de estos vínculos.

Por otro lado, una encuesta reveló un dato que hasta un 75% de los integrantes de la Generación Z consideraría mantener una relación amorosa con una IA.

