Los mejores prompts para usar en Excel con Gemini: domina tus hojas de cálculo con IA

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La llegada de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, cambió por completo la forma de trabajar con Excel. Ahora, las tareas más tediosas como crear fórmulas complejas, analizar grandes bases de datos o generar informes automáticos se pueden hacer en cuestión de segundos con solo escribir un prompt (una instrucción en lenguaje natural).
Gemini puede integrarse fácilmente con Google Sheets o Microsoft Excel mediante complementos o extensiones compatibles con Workspace. Su mayor ventaja es que entiende el contexto, por lo que no necesitas escribir código técnico: basta con decirle lo que quieres lograr, y él genera el resultado exacto.
Puedes leer: Prompts en Gemini: el truco viral para convertir tus fotos en anime o caricatura
A continuación, te mostramos los mejores prompts para Excel con Gemini, ideales para automatizar tus reportes y mejorar tu productividad.
Estos prompts son ideales para ahorrar tiempo cuando olvidas la sintaxis exacta de una fórmula o cuando necesitas automatizar cálculos repetitivos.
Gemini puede procesar grandes volúmenes de datos en segundos, ofrecer resúmenes automáticos e incluso generar gráficos sin que tengas que buscar fórmulas ni comandos.
Puedes leer: Instagram activa en Colombia su mapa interactivo, ¿todos ven mi ubicación?
Con Gemini, puedes preparar reportes listos para entregar, con fórmulas, estilos y gráficos incluidos.
Publicidad
Estos prompts son muy útiles para preparar bases de datos antes de analizarlas o compartirlas.
Gemini es hoy una de las herramientas más potentes para quienes usan Excel o Google Sheets a diario. Con solo unas líneas de texto, puedes pasar de una hoja de cálculo básica a un panel de análisis profesional sin necesidad de fórmulas complicadas.
Publicidad