Los mejores prompts para usar en Excel con Gemini: domina tus hojas de cálculo con IA

La llegada de Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, cambió por completo la forma de trabajar con Excel. Ahora, las tareas más tediosas como crear fórmulas complejas, analizar grandes bases de datos o generar informes automáticos se pueden hacer en cuestión de segundos con solo escribir un prompt (una instrucción en lenguaje natural).

Gemini puede integrarse fácilmente con Google Sheets o Microsoft Excel mediante complementos o extensiones compatibles con Workspace. Su mayor ventaja es que entiende el contexto, por lo que no necesitas escribir código técnico: basta con decirle lo que quieres lograr, y él genera el resultado exacto.

Puedes leer: Prompts en Gemini: el truco viral para convertir tus fotos en anime o caricatura



A continuación, te mostramos los mejores prompts para Excel con Gemini, ideales para automatizar tus reportes y mejorar tu productividad.



Prompts básicos para fórmulas

“Crea una fórmula para calcular el promedio de la columna B, excluyendo celdas vacías.” “Haz una fórmula para contar cuántas veces aparece la palabra ‘Aprobado’ en la columna C.” “Escribe una fórmula que combine nombre y apellido con un espacio entre ellos.” “Genera una fórmula que calcule el crecimiento porcentual entre las columnas D y E.”

Estos prompts son ideales para ahorrar tiempo cuando olvidas la sintaxis exacta de una fórmula o cuando necesitas automatizar cálculos repetitivos.

Prompts para análisis de datos

“Analiza esta tabla y dime cuál es el producto más vendido y en qué mes.” “Resume los datos de ventas por región y ordénalos de mayor a menor.” “Dime si hay valores atípicos en la columna de precios.” “Crea un gráfico de barras comparando ventas del 2023 y 2024.”

Gemini puede procesar grandes volúmenes de datos en segundos, ofrecer resúmenes automáticos e incluso generar gráficos sin que tengas que buscar fórmulas ni comandos.

Puedes leer: Instagram activa en Colombia su mapa interactivo, ¿todos ven mi ubicación?



Prompts para automatización de reportes

“Genera un informe semanal con totales, promedios y variaciones de esta hoja.” “Crea una tabla dinámica con los datos de ventas agrupados por mes y categoría.” “Convierte estos datos en una hoja de resumen con encabezados y totales automáticos.” “Prepara un formato de reporte mensual con fórmulas preconfiguradas.”

Con Gemini, puedes preparar reportes listos para entregar, con fórmulas, estilos y gráficos incluidos.

Publicidad

Prompts para limpieza de datos

“Elimina duplicados de esta columna sin borrar los datos únicos.” “Corrige los nombres que estén escritos en minúsculas y ponlos con mayúscula inicial.” “Quita los espacios extra y errores de formato en esta hoja.”

Estos prompts son muy útiles para preparar bases de datos antes de analizarlas o compartirlas.

Gemini es hoy una de las herramientas más potentes para quienes usan Excel o Google Sheets a diario. Con solo unas líneas de texto, puedes pasar de una hoja de cálculo básica a un panel de análisis profesional sin necesidad de fórmulas complicadas.