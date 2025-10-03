Instagram activa en Colombia su mapa interactivo, ¿todos ven mi ubicación?

Instagram sorprendió a sus usuarios en Colombia con la llegada de una de sus funciones más comentadas en los últimos meses: el mapa interactivo. Después de haberse probado en otros países, la herramienta ya está disponible en el territorio nacional y promete cambiar la forma en que se exploran los contenidos de la aplicación.

El nuevo mapa de Instagram permite visualizar publicaciones, reels e historias en función de la ubicación donde se generaron. En palabras más simples, el usuario podrá abrir la app y ver en el mapa qué han compartido sus amigos o contactos en distintos lugares. Todo esto aparece en la parte superior de la bandeja de entrada de los mensajes privados, donde se encuentra el acceso directo a esta función.

Compartir o no compartir la ubicación en Instagram

Uno de los puntos más relevantes de esta actualización es que cada usuario tiene el control de decidir con quién comparte su ubicación. Instagram ofrece diferentes opciones: mostrarla a todos los seguidores que sigues, solo a mejores amigos, a un grupo reducido o a nadie. Incluso existe la posibilidad de desactivar la ubicación en lugares específicos o frente a contactos determinados.



Cada vez que la app se abre, la ubicación puede actualizarse automáticamente. Por ello, la recomendación es revisar los ajustes de privacidad y definir si se desea mantener activa esta opción o no. La plataforma también contempla funciones de seguridad para familias: padres, madres o tutores pueden recibir notificaciones si un menor comparte su ubicación en el mapa.

Aunque no se comparta la ubicación personal, cualquier usuario podrá explorar contenidos disponibles en el mapa. Publicaciones, reels e historias de amigos o contactos aparecerán por un periodo de 24 horas, lo que convierte al mapa en una especie de vitrina efímera y dinámica. Además, también pueden visualizarse las notas recientes de las personas que forman parte de la red de contactos.

Mapa de Instagram en Colombia

¿Cómo saber si mi ubicación está activa en Instagram?

Para confirmar si el mapa está habilitado en la cuenta, basta con entrar a la sección de mensajes privados. Debajo de la foto de perfil aparece un icono de ubicación en rojo tachado: si se ve así, significa que la ubicación está desactivada. Si el icono aparece en otro estado, indica que se está compartiendo de manera predeterminada.

En caso de querer ajustar la configuración, se debe pulsar sobre este mismo botón y seleccionar la opción deseada. Puede elegirse entre compartir la ubicación con ciertos contactos, con nadie, o dejarlo configurado solo para mejores amigos. Esta flexibilidad hace que cada usuario tenga control absoluto sobre qué tanto quiere mostrar.

