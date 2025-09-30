Así puedes seguir a La Kalle en Google Discover; paso a paso para ver las mejores noticias

Google Discover se ha convertido en una de las funciones más utilizadas por quienes buscan estar al día con noticias, videos y contenidos de interés sin necesidad de realizar una búsqueda directa. Es por esto que La Kalle te ayuda a actualizar tu perfil para que puedas acceder de forma rápida a los contenidos que más te interesen, ya sea de información o entretenimiento.

Pues a diferencia del buscador tradicional, donde el usuario introduce una consulta, Discover funciona de manera predictiva: analiza la actividad en los servicios de Google, el historial de navegación, la ubicación y otros factores para ofrecer un feed de recomendaciones adaptado a los gustos y necesidades de cada persona. De esta manera, el contenido aparece antes de que el usuario lo solicite.

Ante estos intereses Google ha añadido la posibilidad de seguir a medios y creadores específicos, lo que permite un mayor control sobre los usuarios en cuanto a los temas y fuentes que aparecen en la pantalla principal. La Kalle es uno de los medios referentes en noticias de actualidad y entretenimiento tanto en página web como también en redes sociales, por lo que ya puedes encontrar y seguir estos contenidos en Discover.



¿Por qué seguir a La Kalle en Discover?

El portal web de La Kalle ofrece a diario contenidos que conectan con las audiencias colombianas: desde información de interés general y hechos de última hora, hasta contenidos de entretenimiento y coberturas exclusivas en video. Al seguir a este medio en Google Discover los usuarios pueden asegurarse de que estas publicaciones aparezcan con prioridad en su feed personalizado, evitando perderse las noticias más relevantes.



Perfil de La Kalle en Discover

Así puedes seguir a La Kalle en Google Discover Foto: Captura de pantalla de Facebook de La Kalle

Paso a paso para seguir a La Kalle en Google Discover

Abrir la aplicación de Google en tu teléfono móvil. En Android viene instalada por defecto; los usuarios de iOS pueden descargarla desde la App Store. Iniciar sesión con una cuenta de Gmail, requisito indispensable para acceder a un Discover personalizado. Buscar un artículo o tarjeta de La Kalle en Discover. En caso de no encontrarlo, se puede acceder directamente al perfil del medio en este enlace: perfil de La Kalle en Google. Al lado del nombre de La Kalle aparecerá la opción “Seguir” (o un ícono similar). Basta con pulsar ese botón para que la preferencia quede guardada.

A partir de ese momento, los contenidos de La Kalle se mostrarán con mayor frecuencia en tu pestaña de Discover y podrás además indicar si las recomendaciones son de tu interés, compartirlas en redes sociales o ajustar los temas sugeridos.

Con esta función, Google Discover no solo acerca noticias y entretenimiento a los usuarios, sino que también permite que tengan más control sobre sus fuentes de información. En el caso de La Kalle, seguir el perfil garantiza el acceso a uno de los medios de comunicación y entretenimiento más consumidos en Colombia gracias a su inmediatez informativa con un enfoque en la cultura popular colombiana, la música y el entretenimiento digital.

