¿Cómo identificar una voz creada por inteligencia artificial para no caer en estafas?

Este puede ser un llamado normal, hasta que te das cuenta de que la voz que te dice “tranquilo, confía en mí” es creada por una máquina, con la tecnología de voz artificial cada vez más precisa, los delincuentes se montan en ese tren para abrir la billetera ajena.

Este método se trata de una voz que imita a alguien que conoces, puede ser un familiar, un jefe, incluso hasta un famoso; quien aparece pidiendo un favor urgente o una transferencia rápida.

Te puedes confiar porque lo reconoces, pero en realidad es solo un guion montado sobre Inteligencia artificial. Este problema se pone cada vez más serio, pues no es solo un asunto de ciencia ficción, es fraude puro y duro.



Señales que delatan una voz generada por IA

Sí hay detalles que muchos pasan por alto, pero que marcan la diferencia entre lo real y lo creado por IA, como las siguientes:

Entonación extraña o muy plana: Cuando la voz suena como robótica, sin la cadencia natural de quien habla de verdad; puede que tenga pausas raras o saltos en el tono.

Artefactos o sonidos metálicos: Un clic al final de una palabra o un brillo extraño en el audio que no se justificaría por mala conexión, puede ser IA.

Sincronización labial fallida en videollamadas: Labios que parecen ir a su bola, parpadeos mínimos, detalles borrosos donde no deberían, en una buena llamada “normal”, si se ve feo, se siente más como mala señal que otra cosa.

Respuesta demasiado rápida o “perfecta”: Si la voz parece que está pegada a un guion y responde de forma mecánica, puede que haya un modelo de IA generando cada línea.

Herramientas para defenderte de los fraudes generados por IA

Hay tácticas que puedes usar para ponerle freno a los timadores, estas son:

