Día de Muertos 2025: el tierno trend con IA para ver a tu mascota cruzando el Mictlán

El Día de Muertos 2025 llegó con una tendencia que ha conquistado TikTok y emocionado a miles de personas que quieren recordar a sus mascotas. La Inteligencia Artificial ahora se ha convertido en una herramienta para rendir homenaje a esos fieles compañeros que alguna vez llenaron los hogares de amor y alegría.

A través de un nuevo trend, cientos de usuarios están compartiendo videos creados con IA donde sus perros o gatos aparecen cruzando un puente decorado con flores de cempasúchil, velas y luces, representando su regreso desde el Mictlán —el mítico camino hacia el reencuentro con sus dueños—.

Puedes leer: Tutorial de foto a video: el truco con Gemini para recrear el video de Ghostface



El resultado ha conmovido a miles, no solo por lo realista de las animaciones, sino por el simbolismo detrás: ver a tu mascota “regresar” una vez más durante esta celebración mexicana dedicada a honrar a quienes ya no están.

En TikTok, el audio más usado para este tipo de videos es “El latido de mi corazón”, banda sonora de la película Coco, que acompaña perfectamente las imágenes de los peluditos atravesando el puente hacia los vivos. Cada clip se convierte en un pequeño tributo que mezcla tecnología, creatividad y mucho sentimiento.

Publicidad

El éxito de esta tendencia demuestra cómo las tradiciones y la tecnología pueden unirse para mantener vivos los recuerdos de quienes dejaron huella, incluso si tenían cuatro patas.

Puedes leer: Los mejores prompts para usar en Excel con Gemini: domina tus hojas de cálculo con IA



Cómo crear tu video con IA paso a paso

Si quieres unirte al trend y crear tu propio video de Día de Muertos con tu mascota, lo puedes hacer de forma gratuita usando Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial de Google. Aquí te explicamos cómo:

Publicidad

Descarga la app de Gemini y crea una cuenta. Abre un nuevo chat y selecciona la pestaña “imagen”. Copia este prompt: “Genera una imagen de este perro cruzando el puente de cempasúchil para venir a la tierra de los vivos el Día de Muertos. No cambies al perro, no hagas una ilustración, que sea el mismo perro de las fotos. El puente deberá estar decorado de Día de Muertos y que haya fuegos artificiales detrás del perro.” Carga fotos reales de tu mascota, especialmente donde se vea su rostro con claridad. Espera a que Gemini genere la imagen. Si no te gusta, puedes ajustar los detalles o agregar efectos adicionales. Una vez lista la imagen, selecciona la opción “Video” y usa este prompt: “Convierte esa foto en video, que el perrito esté corriendo sobre el puente de flores, viniendo hacia el espectador, y anima los fuegos artificiales.” Adjunta la imagen creada y deja que la IA haga el resto.

Cuando el resultado esté a tu gusto, solo guarda el video y compártelo en TikTok o en tus redes con el hashtag #DíaDeMuertos2025.

Un homenaje digital lleno de amor

Con esta tendencia, el Día de Muertos 2025 se ha vuelto más emotivo que nunca. Miles de usuarios han encontrado una manera moderna de recordar a sus compañeros de vida, combinando el simbolismo ancestral del Mictlán con las posibilidades de la Inteligencia Artificial.

Así, entre flores de cempasúchil, música y tecnología, este trend se convierte en una forma distinta pero igual de significativa de mantener presente a esos amigos que, como dicen muchos, “nunca se van del todo”.