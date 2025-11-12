Joven acabó con la vida de su mamá y usó la IA para simular que seguía viva

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años, el cual había sido ocultado en una lavadora por su propia hija, Andreína Lamota, de 32 años.

Los investigadores establecieron que el crimen ocurrió luego de que la madre se negara a entregarle 600 dólares correspondientes a una deuda que la hija exigía.

Según la investigación, esto no se detuvo ahí, para evitar sospechas, la mujer recurrió a tecnología de inteligencia artificial para crear vídeos o audios que simularan que su madre seguía con vida, engañando a familiares y cercanos.



De acuerdo con el reporte policial y las pericias forenses, tras cometer el homicidio, la acusada utilizó herramientas de edición y generación de contenido por IA para crear mensajes de voz o vídeo en redes y chats, en los que la víctima aparentemente respondía a sus contactos.

En el lugar de los hechos, se encontró una sierra eléctrica, restos del cadáver en varios recipientes y rastros de drogas, la lavadora, golpeada y abierta, con partes del cuerpo que la hija intentó disimular como si la máquina funcionara con normalidad.

La Policía de Ecuador actuó tras la denuncia de desaparición de la madre y el inicio de irregularidades detectadas por los vecinos del departamento situado en el bloque 12 de la calle Sauces 9.

Las cámaras de seguridad captaron a la hija arrastrando bolsas al edificio a altas horas de la noche. Además, el teléfono de la acusada contenía búsquedas como “cómo conservar un cuerpo”, “cómo desintegrar huesos” y “mejor forma de ocultar un cadáver en casa”.

Cuando los investigadores lograron intervenir el dispositivo, determinaron que los audios generados por IA simulaban la voz de la madre con respuestas automáticas a mensajes de familiares, haciendo parecer que la mamá estaba viva.

Las autoridades ya abrieron la investigación por homicidio agravado, ocultamiento de cadáver, uso de tecnologías con fines delictivos y asociación ilícita si se determina que hubo ayuda.

Expertos en psicología forense comentan que el uso de inteligencia artificial en este tipo de casos puede ser el nuevo rostro de la manipulación digital en la criminalidad.

