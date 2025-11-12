Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
JUAN CARLOS SUÁREZ A LA CÁRCEL
SOBRINA DE AMPARO GRISALES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Joven acabó con la vida de su mamá y usó la IA para simular que seguía viva

Joven acabó con la vida de su mamá y usó la IA para simular que seguía viva

Las autoridades en Ecuador investigan un extraño caso en el que la tecnología parece haber sido usada para confundir a familiares y vecinos.

Joven usó la IA para simular que seguía viva
Inteligencia artificial
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Martha Cecilia Solís Cruz, de 49 años, el cual había sido ocultado en una lavadora por su propia hija, Andreína Lamota, de 32 años.

Los investigadores establecieron que el crimen ocurrió luego de que la madre se negara a entregarle 600 dólares correspondientes a una deuda que la hija exigía.

Lee también: Familia de hombre linchado habla de ataque de agresividad; salía en camioneta para desahogarse

Según la investigación, esto no se detuvo ahí, para evitar sospechas, la mujer recurrió a tecnología de inteligencia artificial para crear vídeos o audios que simularan que su madre seguía con vida, engañando a familiares y cercanos.

De acuerdo con el reporte policial y las pericias forenses, tras cometer el homicidio, la acusada utilizó herramientas de edición y generación de contenido por IA para crear mensajes de voz o vídeo en redes y chats, en los que la víctima aparentemente respondía a sus contactos.

Te puede interesar:

  1. Motociclistas salvan a mujer de ser agredida en plena vía pública en Envigado
    Motociclistas salvan a mujer de ser agredida en plena vía pública en Envigado
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Motociclistas salvan a mujer de ser agredida en plena vía pública, ¿era su pareja?

  2. Revelan primera foto del hombre que fue linchado
    Vehículo que colisionó contra motociclistas
    Foto: captura de redes sociales
    Judiciales

    Revelan primera foto del hombre que fue linchado tras atropellar a motociclistas

En el lugar de los hechos, se encontró una sierra eléctrica, restos del cadáver en varios recipientes y rastros de drogas, la lavadora, golpeada y abierta, con partes del cuerpo que la hija intentó disimular como si la máquina funcionara con normalidad.

Te puede gustar: Conductor linchado tenía en su historial una condena por delicado delito; filtran detalles

La Policía de Ecuador actuó tras la denuncia de desaparición de la madre y el inicio de irregularidades detectadas por los vecinos del departamento situado en el bloque 12 de la calle Sauces 9.

Publicidad

Las cámaras de seguridad captaron a la hija arrastrando bolsas al edificio a altas horas de la noche. Además, el teléfono de la acusada contenía búsquedas como “cómo conservar un cuerpo”, “cómo desintegrar huesos” y “mejor forma de ocultar un cadáver en casa”.

También puedes ver:

  1. Nuevos detalles del conductor linchado
    Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes, imagen de referencia
    Foto: Pantallazo tomado de redes sociales
    Bogotá

    Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

  2. La persecución contra el conductor linchado en Bogotá
    VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente
    Foto: imágenes tomadas de redes sociales
    Bogotá

    VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente

Cuando los investigadores lograron intervenir el dispositivo, determinaron que los audios generados por IA simulaban la voz de la madre con respuestas automáticas a mensajes de familiares, haciendo parecer que la mamá estaba viva.

Publicidad

Las autoridades ya abrieron la investigación por homicidio agravado, ocultamiento de cadáver, uso de tecnologías con fines delictivos y asociación ilícita si se determina que hubo ayuda.

Expertos en psicología forense comentan que el uso de inteligencia artificial en este tipo de casos puede ser el nuevo rostro de la manipulación digital en la criminalidad.

Mira también: Fallece menor arrollada por conductor borracho en San Cristóbal

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Ecuador

Inteligencia artificial

Muerte de mujer