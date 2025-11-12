Motociclistas salvan a mujer de ser agredida en plena vía pública, ¿era su pareja?

Una hecho contra una mujer en Envigado terminó con un inesperado acto de valentía por parte de varios motociclistas y transeúntes que no dudaron en intervenir para salvarla. El hecho ocurrió cerca de la cancha La Paloma, en inmediaciones de la canalización de la quebrada La Ayurá, donde una discusión entre una pareja se salió de control.

El video que circula en redes muestra el momento exacto en el que el hombre, en medio de la pelea, toma por el cuello a la mujer con fuerza, aparentemente intentando lastimarla. La situación provocó alarma entre quienes estaban cerca, pero afortunadamente, un grupo de personas reaccionó sin dudarlo.

Puedes leer: VIDEO: Así fue la persecución de motociclistas al conductor linchado por causar accidente



Entre ellos, un motociclista se bajó de su vehículo y se lanzó contra el agresor para detenerlo. Otros ciudadanos que presenciaron la escena también corrieron hacia la pareja, logrando separar al hombre y poner a salvo a la víctima. La rápida acción de estos valientes evitó que el hecho terminara en una tragedia.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes 10 de noviembre y fue confirmado por las autoridades locales, quienes repudiaron lo sucedido. Desde la Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de las Mujeres, expresaron un firme rechazo ante este tipo de actos que continúan afectando a las mujeres del municipio.

Publicidad

“Desde la Secretaría de las Mujeres reiteramos que la violencia no tiene justificación, e invitamos a la mujer víctima a acercarse a nuestras instalaciones o a las autoridades competentes para recibir acompañamiento integral”, afirmó Jennifer Quintero Pérez, titular de esa dependencia.

Puedes leer: Filtran prueba de que conductor linchado si estaba borracho y tenía antecedentes

Publicidad

Esto se sabe de la pelea de pareja en Envigado

La administración municipal también enfatizó su compromiso con la erradicación de cualquier forma de agresión hacia las mujeres y recordó que existen canales de atención y protección que deben activarse de inmediato ante estos casos.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, solicitó activar las rutas de atención y protección a través de la Secretaría Departamental de las Mujeres y la Patrulla Púrpura de la Policía Nacional, encargada de atender este tipo de situaciones.

Las imágenes del momento, que se viralizaron rápidamente, fueron difundidas tanto por la Alcaldía como por la Policía para identificar a las personas involucradas y esclarecer lo ocurrido. En el video se observa lo que parece ser una pareja discutiendo de manera acalorada, aunque hasta el momento no se ha confirmado la identidad de ninguno de ellos ni las causas exactas del altercado.