Dareska recibe reconocimiento de Sayco por su aporte a la música popular femenina

Dareska recibió un reconocimiento de Sayco por su trabajo como cantautora y su impacto en la música popular femenina.

Sayko reconoce a Darezka
Sayko reconoce a Darezka
Foto tomada de Instagram @dareskamusic
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) entregó un homenaje especial a la artista colombiana Dareska, destacando su evolución como cantautora y el impacto que ha logrado dentro de la escena musical femenina, particularmente en el género popular. El reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, cuando su propuesta artística continúa creciendo y sumando respaldo tanto del público como de la industria.

La distinción otorgada por Sayco subraya el compromiso de la artista con la creación musical, una faceta que ha venido fortaleciendo en los últimos años y que hoy la posiciona como una de las voces más representativas del movimiento femenino dentro del género. Su estilo interpretativo, la sinceridad de sus letras y la identidad propia que proyecta en cada producción la han convertido en referente para nuevas compositoras que buscan abrirse camino en un espacio que, históricamente, ha estado dominado por hombres.

Un homenaje que destaca disciplina y capacidad creativa

Durante el reconocimiento, Sayco resaltó la disciplina de Dareska, su constancia en la creación de nuevas obras y la sensibilidad emocional que caracteriza sus composiciones. Canciones como “Me Arrepiento”, una de las más destacadas de su repertorio, han logrado conectar con públicos de diferentes regiones del país y han sumado miles de reproducciones en plataformas digitales, consolidando su influencia dentro del género popular.

Para Dareska, el homenaje representa un impulso adicional para continuar escribiendo y construyendo un camino desde la autoría. “Este reconocimiento significa mucho para mí. Es una motivación para seguir escribiendo, creando y representando a las mujeres que amamos la música popular. Soy cantautora por convicción y porque siento que cada canción cuenta parte de mi historia y la de muchas personas”, afirmó después de recibir la distinción.

Su propuesta, que combina sentimiento, fuerza vocal y autenticidad, continúa ganando terreno y se ha convertido en un ejemplo para artistas emergentes que buscan abrirse espacio con propuestas propias.

El reconocimiento de Sayco confirma que el aporte de Dareska va más allá de lo musical: también representa un paso adelante para la visibilidad femenina dentro del género popular, un movimiento que sigue tomando fuerza y en el cual su voz se ha vuelto indispensable.

