J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys

J Balvin volvió a encender Las Vegas con su famosa Fiesta 7, un evento que ya se convirtió en parada obligatoria durante la semana de los Latin Grammy. En el exclusivo hotel The Venetian, el artista reunió a figuras de alto nivel, marcas internacionales y una producción que reafirmó por qué sus celebraciones siempre generan conversación.

Sin rodeos, la noche tuvo de todo: música, juegos, experiencias y un desfile continuo de invitados especiales. Balvin celebró por segundo año consecutivo este encuentro que busca exaltar la semana más movida de la música latina, y lo hizo a su estilo, con una organización pensada en cada detalle.

Puedes leer: Artistas que se presentarán en los Latin Grammy; Karol G en cabeza y de las más esperadas



La velada inició con brindis marcados por los cócteles insignia de Jameson, una de las marcas protagonistas de la noche. El licor acompañó a los invitados desde el ingreso, donde cada estación fue diseñada para transmitir el concepto del evento. Mientras tanto, el ambiente se fue cargando de energía gracias al sonido de mezclas que iban cambiando según avanzaban las actividades.

Uno de los momentos más comentados fue el torneo especial del popular juego de cartas UNO, que llegó con una sorpresa exclusiva: la carta #7 estrenó una nueva regla pensada para esta edición de la Fiesta 7. El juego, que reunió a artistas, creadores de contenido y amigos del artista, terminó convirtiéndose en una experiencia divertida y espontánea, muy al estilo de J Balvin.

Publicidad

Fiesta 7 de J Balvin en Las Vegas: invitados, momentos y detalles del evento 2025

Fiesta 7 de J Balvin en Las Vegas: invitados, momentos y detalles del evento 2025

Publicidad

La noche también tuvo sesiones de fotos con el lente de Rayo Carro y una activación especial de Volkswagen, donde los invitados posaron y participaron en dinámicas creadas para la ocasión. Estas estaciones se llenaron rápidamente, generando un flujo constante de contenido que comenzó a circular en redes desde los primeros minutos del evento.

Puedes leer: Westcol destapa polémica al mostrar su nueva excentricidad para los Latin Grammys 2025

Y si algo caracteriza a Balvin es su capacidad para convocar. Entre los asistentes estuvieron Maluma, Arcángel, Ovy on the Drums, Westcol, Pedro Sampaio, J Castle, Keityn y Oscar Maydon, entre muchas otras figuras que se sumaron a la noche. Cada uno llegó con su propio estilo y terminó integrándose al ambiente relajado que se vivió durante toda la celebración.