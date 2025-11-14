Aida Cortés revela cómo le contó a su hijo sobre su trabajo privado: “Él sabe”

Aida Cortés, la artista y compositora nacida en Aracataca, pasó por El Klub de La Kalle, donde abordó varios temas de su vida personal, en especial cómo manejo varios temas personales para de su vida, en especial cuando le reveló a su hijo su faceta como creadora de contenido para adultos.

La artista quien fue madre a los 18 años, reveló que su hijo Esteban es "súper consciente de que su mamá es cantante, se sabe las canciones, todo". Dicho comentario provocó que en la mesa le preguntaran si su hijo sabe su paso por el mundo del contenido para adultos, Aida Cortés fue sincera y explicó que: "obviamente yo le digo en mi idioma le digo yo vendía este fotos así o sexis y las vendí o sea él sabe".

Sin embargo, según la artista la clave, según la artista, fue adaptar el mensaje a su edad. Aida afirma que fue "muy sincera con él en el idioma de su edad que son 10 años", entendiendo que él es "más inteligente" de lo que se podría suponer. Al punto que este le ayudó en varias ocasiones.



¿Qué más reveló Aida Cortés sobre su relación con su hijo?

De igual forma, Aida Cortés explicó que la confianza con su hijo sobre su faceta, reveló que una foto sexy de ella en el jacuzzi de su penthouse fue capturada por su primogénito: "Esa me la tomó Esteban porque estábamos ahí y una foto de los dos Preciosa".

Sumado a esto, explicó se refirió que no le molesta que la gente la relacione con las plataformas de adultos o que la llamen respondió que: "me encanta, ¿no en este punto me encanta que lo podamos estudiar y entender también el proceso".

Aida Cortés, enfatizó en la entrevista que le gusta que su trayectoria sea vista como un "proceso" inspirador y una referencia de cómo la perseverancia y el esfuerzo llevan al éxito, afirmando que no está "tapando absolutamente nada de mi vida", y explicó que ella busca que su público "entienda mi proceso" mientras avanza hacia la música

Por otro lado, Aida Cortés mencionó que se enfoca en la versatilidad, explorando géneros tropicales. Esto mientras se refirió a uno de sus últimos temas, el cual según ella este se puede escuchar en diciembre.

