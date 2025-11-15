Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Famosa influencer pierde la vida y las cámaras de seguridad grabaron todo

Famosa influencer pierde la vida y las cámaras de seguridad grabaron todo

Barbara Yabeta influencer reconocida, se transportaba en un taxi cuando falleció a causa de una bala perdida; el momento quedó grabado en video y se encuentra en manos de las autoridades.

Bárbara Yabeta, influencer
Bárbara Yabeta fallece a causa de una bala perdida
Foto: redes sociales de Bárbara Yabeta
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

Imágenes captadas por cámaras de seguridad en Río de Janeiro permitieron a las autoridades reconstruir un incidente ocurrido en el sector de Vila do Pinheiro, dentro del Complexo da Maré, donde la creadora de contenido digital Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, resultó gravemente comprometida después de que un proyectil ingresara al vehículo en el que se desplazaba como pasajera.

De acuerdo con la recolección de los investigadores, el suceso tuvo lugar en horas de la noche, mientras la joven viajaba en la parte trasera de un taxi que transitaba por una de las vías principales del sector. En los registros se observa el flujo normal de automóviles hasta que, en cuestión de segundos, se producen detonaciones externas.

Puedes leer: Apagan vida de joven de 19 años al llegar a su casa en Medellín; expareja es sospechoso

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Bárbara Yabeta?

El conductor, sorprendido por la situación, hace maniobras para protegerse y solicita a la pasajera que se mantenga agachada. Sin embargo, un proyectil atraviesa una de las ventanas y alcanza a la influencer, comprometiendo su integridad de manera severa.

Tras lo ocurrido, el conductor se movilizó en busca de asistencia, intentando mantenerla estable mientras lograban llegar a una zona donde pudieran atenderla. Luego fue trasladada a un centro médico, donde se realizaron intervenciones de urgencia para intentar revertir la situación.

Los equipos especializados aplicaron procedimientos avanzados, aunque el estado de la joven no logró estabilizarse.

¿Quién era Bárbara Yabeta?

Bárbara Borges era reconocida en redes sociales por su contenido relacionado con viajes, moda, bienestar y experiencias urbanas. Su presencia digital mantenía una comunidad en constante crecimiento y generaba interacción frecuente con sus seguidores.

Tras conocerse la noticia, múltiples usuarios expresaron mensajes de apoyo y solidaridad para su familia, además de exigir claridad sobre lo ocurrido.

El caso fue asumido por unidades investigativas que trabajan en establecer de manera exacta la trayectoria del proyectil, así como la zona desde donde habría sido accionado.

Puedes leer: Mujer perdió la vida en medio de ritual sexual con violencia extrema; era su deseo

Versiones preliminares indican que, en ese sector, se reportaron en varias ocasiones enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de rutas y espacios específicos, lo que podría explicar la presencia de dichos momentos en la vía pública.

Ahora bien, bajo tu propia responsabilidad puedes ver el video a través de este enlace.

Video que probablemente te puede interesar: Hombre perdió la vida a manos de su propia madre y su esposa

