Mujer perdió la vida en medio de ritual sexual con violencia extrema; era su deseo

En octubre de 1996, la desaparición de Sharon Lopatka, una mujer de 35 años residente en Hampstead, Maryland, terminó convirtiéndose en uno de los episodios más desconcertantes de la crónica policial estadounidense de aquella década. Lo que en principio parecía un simple viaje para visitar amigos en Georgia terminó revelando una serie de decisiones secretas que sorprendieron tanto a su familia como a las autoridades.

El mensaje que reveló el verdadero destino del viaje de Sharon

Sharon salió de su casa el 13 de octubre, dejando a su esposo, Victor Lopatka, con la convicción de que estaría fuera por unos días. Sin embargo, su destino nunca fue Georgia. Una semana más tarde, Victor encontró en su hogar una nota que cambiaría por completo el rumbo del caso: Sharon indicaba que no regresaría, que no la buscaran y que, incluso si no aparecía, él debía “estar en paz”. La brevedad y el tono del mensaje generaron inquietud inmediata.



Preocupado, el esposo contactó a la Policía de Carolina del Norte, que comenzó a revisar la actividad digital de Sharon. En aquel entonces, el uso doméstico de internet apenas estaba comenzando a expandirse, y el hallazgo de correos electrónicos se convirtió en una pista fundamental. Estos mensajes sugerían que Sharon podría haberse reunido con alguien en Lenoir, una localidad ubicada al oeste del estado.



El 25 de octubre, las autoridades de Carolina del Norte hallaron el cuerpo de Sharon en una zona apartada. Su estado y las condiciones en las que fue encontrada llevaron a concluir que su muerte había ocurrido días atrás. Según los reportes forenses citados por la Policía, falleció por estrangulamiento, un desenlace que,según dejaron ver sus mensajes digitales y la nota escrita a mano, estaba relacionado con ideas que ella misma había manifestado.

La vida de Sharon antes de este episodio muestra a una mujer que combinaba múltiples facetas. Criada en un hogar judío ortodoxo en un suburbio de Baltimore, era la mayor de cuatro hermanas y participó activamente en actividades escolares y comunitarias. En 1991 se casó con Victor, un trabajador de la construcción, y juntos se mudaron a una pequeña casa en Hampstead. No tuvieron hijos.

Desde su vivienda, Sharon emprendió varios negocios vinculados al incipiente mundo del internet: reescritura de anuncios, venta de consejos y administración de contenidos para adultos, algunos bajo el seudónimo “Nancy Carlson”. En algunos de estos proyectos aparecían referencias a prácticas extremas y contenidos que ella misma publicita para un público dispuesto a pagar por fetiches poco comunes. También era evidente que participaba activamente en intercambios de fantasías personales a través de correos electrónicos.

El caso cerró con una conclusión inquietante: Sharon había tomado decisiones muy alejadas de la vida familiar que su entorno creía conocer. Su viaje no fue un accidente ni un secuestro, sino un encuentro planeado y motivado por intereses que ella misma buscó explorar. Aunque el episodio ocurrió hace más de dos décadas, sigue siendo recordado como uno de los casos más extraños surgidos del temprano mundo digital.