La Kalle Juguetes sexuales
Juguetes sexuales
-
Mujer perdió la vida en medio de ritual sexual con violencia extrema; era su deseo
Sharon Lopatka dejó una nota y partió a cumplir un deseo íntimo extremo. Su historia aún sorprende. ¿La conocías?
-
Mujer fue al médico tras usar juguete con su novio; la radiografía la delató
La radiografía lo dejó en evidencia todo. Afortunadamente, la situación no tuvo un desenlace trágico.
-
Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios
Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.
-
Hacer 'el delicioso' vía telefónica: Una practica para cambiar la rutina y avivar la pasión
Establecer el consentimiento y comprender lo que ambos están dispuestos a explorar crea un ambiente de confianza que es fundamental para la intimidad a distancia.
-
Karezza, la practica poco conocida para lograr un maravilloso orgasmo
Este juego de los sentidos no busca solo el estallido orgásmico, su propósito también es sumergir a la pareja en una experiencia tranquila de conexión, ¿la conocías?
-
Cuáles son los juguetes sexuales favoritos de las mujeres
El uso de juguetes sexuales puede tener varios beneficios para las personas y las parejas, entre ellos mejorar la autoestima y aliviar el estrés.
-
Aumenta tu deseo sexual con estos sencillos cambios
Tampoco tienes ganas hoy... ¿Necesitas ayuda? Te damos algunos consejos para avivar el deseo sexual.
-
Encuentran el cadáver de hombre desnudo y con correas; aseguran que hacía rito sexual
Su sospechosa muerte ha encendido las alertas y se encuentra bajo la investigación de la policía.
-
Joven muere electrocutado por su juguete íntimo; tenía otros objetos dentro del cuerpo
El cuerpo fue encontrado por los papás del joven que ingresaron a la habitación al ver que no salía ni respondía; el juguete íntimo aún estaba prendido.
-
Descubren juguete sexual de palo fabricado por los romanos
Al parecer el placer sexual no era un tema ajeno para las antiguas civilizaciones