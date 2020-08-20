En vivo
  • Mujer que falleció por deseo sexual
    Mujer fallece por deseo Sexual
    Foto de Carroll County Times
    Internacional

    Mujer perdió la vida en medio de ritual sexual con violencia extrema; era su deseo

    Sharon Lopatka dejó una nota y partió a cumplir un deseo íntimo extremo. Su historia aún sorprende. ¿La conocías?

  • Mujer fue al médico tras usar 'juguetico' con su novio
    Mujer fue al médico tras usar 'juguetico' con su novio
    /Foto: Getty Images
    Virales

    Mujer fue al médico tras usar juguete con su novio; la radiografía la delató

    La radiografía lo dejó en evidencia todo. Afortunadamente, la situación no tuvo un desenlace trágico.

  • 20184_Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Ganaron más de un millón de euros vendiendo viagra “casera” por Internet
    Viagra casero - Foto Getty Images ilustrativa
    Pareja

    Retiro de pastillas para mejorar el rendimiento sexual tiene 'cabizbajos' a usuarios

    Estas pastillas, empleadas para mejorar desempeño sexual masculino, fueron retiradas por contener una sustancia riesgosa que podría provocar la muerte; los usuarios deberán cesar su uso y pedir reembolso.

  • Teléfono
    Getty Images
    Ocio

    Hacer 'el delicioso' vía telefónica: Una practica para cambiar la rutina y avivar la pasión

    Establecer el consentimiento y comprender lo que ambos están dispuestos a explorar crea un ambiente de confianza que es fundamental para la intimidad a distancia.

  • Imagen referencial, orgasmo
    Imagen referencial, orgasmo
    /Foto: Getty Images
    Pareja

    Karezza, la practica poco conocida para lograr un maravilloso orgasmo

    Este juego de los sentidos no busca solo el estallido orgásmico, su propósito también es sumergir a la pareja en una experiencia tranquila de conexión, ¿la conocías?

  • Juguetes sexuales
    Juguetes sexuales
    dima_sidelnikov/Getty Images/iStockphoto
    Pareja

    Cuáles son los juguetes sexuales favoritos de las mujeres

    El uso de juguetes sexuales puede tener varios beneficios para las personas y las parejas, entre ellos mejorar la autoestima y aliviar el estrés.

  • SEXO
    ㅤSEXO
    ㅤGetty
    Pareja

    Aumenta tu deseo sexual con estos sencillos cambios

    Tampoco tienes ganas hoy... ¿Necesitas ayuda? Te damos algunos consejos para avivar el deseo sexual.

  • Imagen referencial escena del crimen
    Imagen referencial escena del crimen
    /Foto: Getty Images
    Noticias

    Encuentran el cadáver de hombre desnudo y con correas; aseguran que hacía rito sexual

    Su sospechosa muerte ha encendido las alertas y se encuentra bajo la investigación de la policía.

  • 11649_La Kalle - Juguetes sexuales más raros del mundo - Foto: Getty Images
    La Kalle - Juguetes sexuales más raros del mundo - Foto: Getty Images
    Virales

    Joven muere electrocutado por su juguete íntimo; tenía otros objetos dentro del cuerpo

    El cuerpo fue encontrado por los papás del joven que ingresaron a la habitación al ver que no salía ni respondía; el juguete íntimo aún estaba prendido.

  • Juguete sexual Romano
    Captura de pantalla:National Geographic /The Vindolanda Trust
    Virales

    Descubren juguete sexual de palo fabricado por los romanos

    Al parecer el placer sexual no era un tema ajeno para las antiguas civilizaciones

