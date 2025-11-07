Publicidad

Mujer intentó pagar servicios por Nequi y terminó perdiendo $400.000

Esto fue lo que vivió una mujer que quiso cumplir con sus obligaciones de pago de servicios por medio de la App digital Nequi y quedó sin un peso. Ahora lucha por recuperar su dinero.

Rossany Santana, mujer que transfirió $400.000 a un número equivocado por Nequi
Mujer intentó pagar servicios por Nequi y terminó perdiendo $400.000
Foto: captura de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

La mujer identificada como Rossany Santana, estaba enviando una plata por Nequi para pagar los servicios públicos de su vivienda cuando, por culpa de un solo dígito mal digitado, 400.000 pesos terminaron en la cuenta de otra persona.

Rossany tenía la urgencia de cubrir sus obligaciones básicas y recurrió a la app Nequi para hacer la transacción, cuando terminó la operación y la envió, creyó que todo iba en orden y no se percató de que el destinatario no lo era el correcto.

Revelan las 10 profesiones que podrían desaparecer por la inteligencia artificial

Al tratar de contactarse con la persona que recibió el dinero, le respondió: "Es que pensé que era una estafa", y así decisió bloquearle el chat, sin hacer la devolución del dinero.

“Le envié la captura del movimiento, la foto de mi cédula, le dije que llamara a Nequi para que verificaran que no era un fraude… y la señora me bloqueó”, explicó Rossany en el video que circula en redes.

Ahora se encuentra preocupada por esos 400.000 pesos por los que no puede asumir los pagos de agua, luz u otros servicios esenciales.

Las autoridades y medios alertan sobre las crecientes estafas y errores en plataformas como Nequi, teniendo en cuenta que se reportaron robos masivos de cuentas, vaciados de saldos al usar portales falsos o enlaces que parecen confiables.

Video: atraco a reconocido cantante vallenato delante de su hijita; se llevaron todo

En cuanto a la mujer, intentó comunicarse varias veces con la persona que recibió el dinero, enviándole mensajes y comprobantes para demostrar que la transacción no era una estafa, incluso pidió ayuda al soporte de la aplicación, pero la respuesta fue que debían esperar a que el receptor autorizara la devolución.

Recomendaciones para no enviar dinero a cuentas equivocadas de Nequi

La plataforma digital Nequi hace las siguientes recomendaciones para evitar errorres o equivaciones al momento de enviar tu dinero, debido a que no siempre se puede acceder a soluciones rápidas según el caso correspondiente.

  1. Verifica dos veces el número de cuenta o teléfono al que haces la transferencia.
  2. No enviar la plata hasta que estés seguro del destinatario.
  3. Si tienes dudas, comunícate directamente con la plataforma antes de autorizar el envío.
  4. Si alguien se queda con tu plata por error, es mejor que la persona que recibió el dinero contacte al servicio de atención de la app y gestione allí la devolución. Es más confiable reportar el error a Nequi, no devuelver el dinero directamente.
