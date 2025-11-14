VIDEO: Edward Porras presenció escalofriante aparición en el Terminal del Sur

El periodista Edward Porras, reconocido por cubrir hechos nocturnos en Bogotá, compartió recientemente un relato que generó curiosidad entre conductores y trabajadores del Terminal del Sur.

Según explicó, varios testigos afirman que en este lugar se repite un suceso paranormal que ocurre con frecuencia durante los fines de semana y que es tema de conversación entre quienes trabajan en horarios nocturnos.

¿Qué dicen los testigos sobre las supuestas apariciones en el Terminal del Sur?

De acuerdo con lo contado por Porras, varios taxistas y empleados del sector aseguran haber visto a una mujer aparecer desde el cementerio ubicado cerca de la autopista Sur.



La describen como una figura que, en plena madrugada, sale corriendo desde la zona del cementerio y se desplaza hacia sectores como Bosa o Ciudad Bolívar. Los relatos coinciden en que esta escena supuestamente ocurre de forma reiterada.



El periodista señaló que los testigos insisten en que estas apariciones son constantes, especialmente los fines de semana, lo que lleva a algunos a pensar en un fenómeno que se repite y no en un hecho aislado. Muchos que han dado su testimonio trabajan en la zona desde hace años y afirman haber visto o escuchado situaciones similares en diferentes momentos.

Grabación de una sombra en el Terminal del Sur

Uno de los elementos que más llamó la atención del público fue la mención de un video grabado por un agente de policía. En la grabación, según Porras, se observa una sombra subir por una escalera interna del terminal y desaparecer cuando llega al segundo piso.

El uniformado habría registrado el momento durante una ronda nocturna y comentó que esta sombra suele aparecer los fines de semana, coincidiendo con los otros testimonios recogidos.

Porras aseguró que este tipo de material es el que más genera discusión entre los seguidores de sus relatos, ya que ofrece un elemento visual que algunos consideran evidencia y otros interpretan como un efecto de luz o un movimiento difícil de identificar.

A pesar de la cantidad de testimonios, no hay confirmación oficial sobre la naturaleza del fenómeno. Algunas personas creen que podría tratarse de confusiones visuales producto de la iluminación del lugar o del cansancio propio de los turnos nocturnos. Otras sostienen que, aunque no haya pruebas concluyentes, los relatos coinciden demasiado como para ser descartados.

Porras no asegura que lo ocurrido sea una manifestación paranormal, sino que se limita a presentar los testimonios recibidos. Su intención, según explica, es exponer los relatos tal y como le llegaron para que cada persona saque sus propias conclusiones.

El Terminal del Sur es una zona de constante movimiento, incluso en la madrugada. Por ello, los relatos de apariciones no son nuevos entre algunos de los trabajadores del lugar. Sin embargo, la reciente divulgación del caso ha puesto nuevamente el foco en las historias que rodean a sectores cercanos a cementerios o avenidas concurridas durante la noche.

