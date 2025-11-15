Recetas navideñas: buñuelos y empanadas en freidora para una preparación rápida y práctica

En Colombia, diciembre tiene un sabor inconfundible. Con la llegada de las novenas, las reuniones familiares y las celebraciones que marcan el fin de año, dos protagonistas se abren paso en cada mesa: los buñuelos y las empanadas.

Estas preparaciones, profundamente arraigadas a la tradición culinaria nacional, se encuentra en la freidora una aliada que las reinventa sin alterar su sabor característico. La tendencia, que se fortaleció en redes sociales y en la cocina cotidiana de miles de familias, al querer tener una alimentación más saludable pero sin perder la crocancia, sin dejar de disfrutarlas.

Buñuelos: una preparación más sencilla

El buñuelo continúa siendo uno de los productos más vendidos y preparados en diciembre. Su elaboración en la freidora fue ganando popularidad porque evita el uso de aceite en grandes cantidades y reduce los riesgos asociados a la fritura tradicional.



La mezcla base no cambia: almidón de maíz, harina, queso costeño o campesino rallado, huevos y una pequeña cantidad de azúcar. Una vez formadas las bolitas, se acomodan en la canasta de la freidora y se cocinan entre 10 y 12 minutos a 180 °C.



El resultado es un buñuelo dorado y estable, con un interior suave. Para quienes no tienen experiencia fritando o desean evitar el olor fuerte a aceite, esta opción resulta conveniente y más fácil de controlar.

Empanadas navideñas: textura crocante sin freír

Las empanaditas pequeñas, populares en las novenas y picadas, también se adaptan muy bien a la freidora. En lugar de sumergirlas en aceite caliente, solo es necesario aplicar una capa ligera de aceite en spray o pincelar la superficie antes de llevarlas a 190 °C por 8 a 10 minutos.

El dorado es uniforme, la masa queda firme y el relleno,ya sea de carne, pollo o mixto mantiene su humedad. Esto resulta práctico para preparar varias unidades sin la necesidad de vigilar constantemente la temperatura del aceite o preocuparse por que se abran o se quemen.

En la freidora de aire, las empanadas alcanzan un dorado uniforme y conservan la textura crocante que tanto gusta. Basta con pincelar ligeramente la superficie con aceite o usar un spray y llevarlas a 190 °C durante 8 a 10 minutos. El relleno permanece jugoso, la masa queda firme y la cocción es más controlada, evitando que se abran o exploten como ocurre a veces en aceite profundo.

La adopción de la freidora para estas recetas responde, principalmente, a motivos de practicidad. Los tiempos de cocción son más cortos, el proceso es más limpio y se evitan los residuos y olores de la fritura tradicional. Además, permite preparar porciones pequeñas sin grandes cantidades de ingredientes, algo útil para reuniones improvisadas o espacios reducidos.

