Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
CINE A MIL PESOS EN BOGOTÁ
EVACÚAN UNIVERSIDAD CATÓLICA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Presentador soltó una joyita al aire y generó polémica en redes sociales

Presentador soltó una joyita al aire y generó polémica en redes sociales

Durante un programa de análisis deportivo, un presentador lanzó comentarios sobre el físico de un colega que ya se tornaron tendencia en redes.

Comentaristas de Win Sports
Comentaristas deportivos hablan sobre colega
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

El programa Zona Libre de Humo entró al ruedo cuando el presentador J.J. Patiño dirigió sus palabras hacia su colega Juan José Mantilla, del canal Win Sports, en medio de una discusión sobre el ámbito profesional.

En lugar de centrarse únicamente en el tema de polémica que involucraba al comentarista Mantilla y un club de fútbol, Patiño optó por destacar su aspecto físico, lo que encendió las redes sociales.

Lee también: Pareja grababa su amor en Barcelona y Messi apareció justo detrás: video viral

Patiño lanzó frases como “Me cuentan que el comentarista es bonito, bastante bonito. ¿En ese ranking de bonitos de Win, en qué puesto estás tú?” y luego remató: “Ese pelaito es BASTANTE BONITO… se le puede sacar CRÍA para que no dañe la familia, el pelao Mantilla… Está rompiendo redes el pelao Mantilla: Joven, Bonito, Comentarista… GUSTADORCITO”.

Te puede interesar:

  1. Aida Cortés menciona como fue que su hijo se enteró de su trabajo privado
    Aida Cortés revela cómo le contó a su hijo sobre su trabajo privado: “Él sabe”, imagen de referencia
    Foto: Imagen de La Kalle
    Farándula

    Aida Cortés revela cómo le contó a su hijo sobre su trabajo privado: “Él sabe”

  2. Martín Elías Jr confirma que será papá
    Martín Elías Jr. confirma que será papá
    /Foto: Instagram @martineliasjr
    Farándula

    Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

Las expresiones generaron tanto risas como críticas, puesto que algunos usuarios las interpretaron como parte del estilo desenfadado del espacio, mientras otros consideraron que cruzaban la línea de lo profesional.

En una controversia mediática sobre información entregada por Mantilla sobre Independiente Santa Fe, los comentarios de Patiño desviaron la atención hacia lo personal, lo que no fue bien visto para toda la audiencia.

Te puede gustar: VIDEO: su perro lo esperó 82 días tras estar hospitalizado; el reencuentro fue conmovedor

Publicidad

En plataformas como X, diversos mensajes se viralizaron, señalando el tono del comentario y generando un debate sobre los límites del humor entre colegas y la responsabilidad del comunicador deportivo.

Puedes ver:

  1. Gabriel Tafur, Laura Gallego y político
    Gabriela Tafur responde a Laura Gallego polémica en redes
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Gabriela Tafur envía contundente mensaje a 'Miss Bala': "Una responsabilidad mayor"

  2. Edward Porras, periodista
    Edward Porras relata extraño suceso en el Terminal del Norte
    Foto: capturas de pantallas de Instagram de Edward Porras
    Farándula

    VIDEO: Edward Porras presenció escalofriante aparición en el Terminal del Sur

Algunos defendieron el estilo del programa y argumentaron que el ambiente era relajado y “entre amistades”, mientras que otros reclamaron respeto hacia la imagen profesional del comentarista aludido.

Publicidad

Asimismo, usuarios recordaron que el foco principal debía ser el análisis deportivo y la noticia original que motivó la conversación, la versión entregada por Mantilla sobre el técnico César Farías y la posterior salida del club bogotano, no su apariencia física.

Mantilla se mantiene en el tema de Santa Fe, mientras que Patiño se encuentra bajo las críticas por su comentario. El el programa Zona Libre de Humo podrían verse obligados a aclarar sus contenidos para evitar que la discusión se centre únicamente en aspectos y no en el análisis que esperan los televidentes, según algunos usuarios.

Por ahora, se espera información oficial o reacciones de los involucrados para ver cómo evolucionan los acontecimientos.

Mira también: Juliana Suaza revela lo que hay después de la muerte, ¿hay que preocuparnos?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Videos chistosos

Viral

Redes sociales