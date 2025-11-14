Presentador soltó una joyita al aire y generó polémica en redes sociales

El programa Zona Libre de Humo entró al ruedo cuando el presentador J.J. Patiño dirigió sus palabras hacia su colega Juan José Mantilla, del canal Win Sports, en medio de una discusión sobre el ámbito profesional.

En lugar de centrarse únicamente en el tema de polémica que involucraba al comentarista Mantilla y un club de fútbol, Patiño optó por destacar su aspecto físico, lo que encendió las redes sociales.

Patiño lanzó frases como “Me cuentan que el comentarista es bonito, bastante bonito. ¿En ese ranking de bonitos de Win, en qué puesto estás tú?” y luego remató: “Ese pelaito es BASTANTE BONITO… se le puede sacar CRÍA para que no dañe la familia, el pelao Mantilla… Está rompiendo redes el pelao Mantilla: Joven, Bonito, Comentarista… GUSTADORCITO”.



Las expresiones generaron tanto risas como críticas, puesto que algunos usuarios las interpretaron como parte del estilo desenfadado del espacio, mientras otros consideraron que cruzaban la línea de lo profesional.

En una controversia mediática sobre información entregada por Mantilla sobre Independiente Santa Fe, los comentarios de Patiño desviaron la atención hacia lo personal, lo que no fue bien visto para toda la audiencia.

En plataformas como X, diversos mensajes se viralizaron, señalando el tono del comentario y generando un debate sobre los límites del humor entre colegas y la responsabilidad del comunicador deportivo.

Algunos defendieron el estilo del programa y argumentaron que el ambiente era relajado y “entre amistades”, mientras que otros reclamaron respeto hacia la imagen profesional del comentarista aludido.

Asimismo, usuarios recordaron que el foco principal debía ser el análisis deportivo y la noticia original que motivó la conversación, la versión entregada por Mantilla sobre el técnico César Farías y la posterior salida del club bogotano, no su apariencia física.

Mantilla se mantiene en el tema de Santa Fe, mientras que Patiño se encuentra bajo las críticas por su comentario. El el programa Zona Libre de Humo podrían verse obligados a aclarar sus contenidos para evitar que la discusión se centre únicamente en aspectos y no en el análisis que esperan los televidentes, según algunos usuarios.

Por ahora, se espera información oficial o reacciones de los involucrados para ver cómo evolucionan los acontecimientos.

