Pareja grababa su amor en Barcelona y Messi apareció justo detrás: video viral

Una simple grabación para TikTok terminó convirtiéndose en una anécdota mundial. Una pareja que grababa un video romántico en Barcelona jamás imaginó que el protagonista de su clip no sería ninguno de los dos, sino nada menos que Lionel Messi, quien apareció caminando casualmente detrás de ellos rumbo al renovado Spotify Camp Nou.

La escena parecía de película: flores, besos, sonrisas y una noche tranquila iluminada por las luces de la ciudad. Todo iba perfecto, hasta que, sin previo aviso, el hombre levantó la vista y vio al mismísimo Messi pasar a pocos metros. Su reacción fue inmediata: quedó paralizado, mientras su pareja seguía grabando sin entender del todo lo que estaba ocurriendo.

El video, publicado con la descripción “Le pides salir a tu pareja el 9/11 con un ramito de violetas y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, se volvió viral en cuestión de horas. La sorpresa fue total entre los seguidores, no solo por el romántico gesto, sino por la aparición inesperada del astro argentino, acompañado por Rodrigo de Paul y su inseparable amigo Pepe Costa.

El hecho ocurrió la noche del 9 de noviembre de 2025, una fecha que ahora tiene doble significado. Por un lado, marcó el regreso de Messi al Spotify Camp Nou, y por otro, dejó grabado uno de los momentos más virales del año.

El video de Messi que se hizo viral, ¿arruinó el momento?

A diferencia de aquella despedida, esta visita tuvo un aire distinto. Messi se mostró tranquilo, sonriente y nostálgico, caminando con paso pausado por las inmediaciones del estadio que fue su casa durante más de dos décadas.

Horas después, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que emocionó a millones de fanáticos:

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”. Sus palabras reavivaron la ilusión entre los seguidores del Barcelona, quienes aún sueñan con verlo nuevamente vestido de azulgrana, aunque sea por última vez.