Juliana Calderón responde a Aida Victoria tras ser señalada como amante de su difunto novio

La tensión entre Aida Victoria Merlano y Juliana Calderón se volvió tema central en redes sociales durante las últimas horas, luego de que ambas intercambiaran declaraciones que encendieron el debate entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando Aida Victoria decidió hablar públicamente en un podcast enfocado en mujeres, donde relató momentos difíciles que vivió durante su embarazo.

Puedes leer: Mariana Gómez, de La Reina del Flow, anuncia que espera su primer hijo con tiernas fotos



En medio de su intervención, explicó que atravesó una situación compleja a nivel emocional, lo que incluso la llevó a requerir atención médica en su momento.



Según contó, la relación con el padre de su hijo se deterioró en medio de ese proceso.

Aseguró que, durante esa etapa, existieron presiones económicas y situaciones que afectaron su bienestar. También dejó claro que la relación terminó pocos días después del nacimiento de su bebé, señalando que no encontró el respaldo que esperaba en ese momento.

Estas declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes, donde muchos usuarios comenzaron a opinar sobre lo ocurrido. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Juliana Calderón decidió pronunciarse a través de sus propias plataformas digitales.

Publicidad

En sus historias, Calderón cuestionó lo dicho por la barranquillera y aseguró que existe otra versión de los hechos. Según expresó, ella conoce lo que habría dicho el excompañero sentimental de Aida Victoria, por lo que sugirió que la audiencia también debería escuchar esa otra parte de la historia.

Publicidad

Puedes leer: Él es el reconocido protagonista de novelas que hoy trabaja en cultivo de aguacates

Ese comentario no pasó desapercibido. De inmediato, varios internautas reaccionaron, especialmente por tratarse de un tema sensible. Algunas personas criticaron que se pusiera en duda un relato de este tipo, mientras que otros defendieron la idea de que siempre es válido conocer todas las versiones antes de formar una opinión.

La situación escaló aún más cuando Aida Victoria respondió directamente. En medio de su reacción, aseguró que cuenta con pruebas para respaldar lo que ha dicho públicamente. Además, lanzó un señalamiento directo contra Juliana Calderón, mencionando que había sido amante Juan Manue, primo de Yeison Jiménez.

Sin embargo, la reacción de Calderón fue breve. En lugar de pronunciarse directamente sobre ese señalamiento, compartió una captura de pantalla de una conversación. En ese contenido, dejó ver un mensaje en el que insinuaba que cada vez que hablaba del tema, Aida Victoria reaccionaba.