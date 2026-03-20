Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
SUBSIDIO PARA REDUCIR CUOTAS
FALLECE CHUCK NORRIS
CASO MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Él es el reconocido protagonista de novelas que hoy trabaja en cultivo de aguacates

Él es el reconocido protagonista de novelas que hoy trabaja en cultivo de aguacates

Tras años en la televisión, el reconocido actor decidió cambiar su rumbo profesional y alejarse de las cámaras. Hoy vive una etapa distinta que pocos esperaban.

Marco Méndez, actor mexicano que trabaja con aguacates
Reconocido actor que trabaja con aguacates, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

Marco Méndez es un actor mexicano que durante más de 15 años construyó una carrera en la televisión, especialmente en telenovelas. Participó en varias producciones y se consolidó como uno de los rostros conocidos del entretenimiento en México.

Uno de sus papeles más recordados fue en la telenovela Rubí, donde interpretó a Luis Duarte López, personaje que le dio visibilidad y lo posicionó como galán en la pantalla chica. A lo largo de su trayectoria, también hizo parte de otras producciones y logró mantenerse activo en la industria durante varios años.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

¿Por qué Marco Méndez dejó la actuación?

Con el paso del tiempo, su carrera empezó a tener altibajos. La falta de proyectos constantes, sumada a cambios dentro de la industria y efectos posteriores a la pandemia, influyeron en su decisión de buscar nuevas alternativas de ingreso.

El propio actor explicó que la inestabilidad del medio lo llevó a replantear su futuro profesional y a tomar decisiones fuera del mundo del entretenimiento. Según relató a TVNotas, “hay etapas en las que no hay trabajo y uno tiene que buscar otras formas de salir adelante”.

Además, señaló que aspectos personales también influyeron, como la aparición de canas a temprana edad que afectó el tipo de personajes que podía interpretar, lo que redujo sus oportunidades en ciertos roles. “Las canas me encasillaron en otro tipo de personajes y eso también limita las oportunidades”, dijo Méndez.

Te puede interesar:

  1. ¿Nuevos poderes y un viejo aliado? El tráiler de Spider-Man 4
    ¿Nuevos poderes y un viejo aliado? El tráiler de Spider-Man 4
    Foto: Trailer oficial
    Entretenimiento

    Tráiler de Spider-Man 4: cambia las reglas del juego, ¿nuevos poderes y un viejo aliado?

  2. Alkilados expone las dificultades económicas que tuvieron por la falta de conocimiento de la era digital
    Juan Gálvez de Alkilados
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Alkilados y las dificultades que tuvieron con la llegada del mundo digital; ¿los robaron?

Actualmente, el actor vive en Uruapan, Michoacán, su ciudad de origen. Allí decidió regresar tras varios años viviendo en la Ciudad de México. En este lugar se dedica a trabajar en una huerta de aguacates, un negocio familiar que se convirtió en su principal fuente de ingresos. Según explicó, “es un trabajo que ya venía de mi familia y decidí retomarlo”.

Puedes ver: Maluma y Ryan Castro son pillados en extraña actividad con flores en un semáforo

Publicidad

Este cambio representa un giro en su estilo de vida, ya que pasó de los estudios de grabación a las actividades del campo. “Es una vida completamente distinta a la de la televisión”, comentó.

El actor describió su vida actual como más tranquila, con menos presión y lejos del ritmo de la industria del entretenimiento. “Ahora llevo una vida más relajada, sin el estrés constante del medio”, expresó.

Publicidad

También indicó que disfruta el contacto con la naturaleza y las actividades relacionadas con el campo al mencionar: “El campo te da otra perspectiva y otra forma de vivir. Esto me da estabilidad mientras sigo buscando oportunidades en actuación”.

Lee también:

  1. Yeferson Cossio de luto
    Yeferson Cossio de luto
    /Foto: IA / redes sociales
    Farándula

    Yeferson Cossio de luto: así dio la noticia del fallecimiento de un miembro de su familia

  2. La Jesuu, señalada de ratera en los 15 de hija de Andrea Valdiri
    La Jesuu y Andrea Valdiri
    Foto: @lajesuu
    Farándula

    Rompe el silencio La Jesuu, señalada de ratera en los 15 de hija de Andrea Valdiri

Sin embargo, no se alejó completamente del medio. Indicó que sigue participando en algunos proyectos, especialmente en teatro, y que viaja cuando surgen oportunidades laborales. “Sigo activo en lo que puedo, sobre todo en teatro”, afirmó.

El actor afirmó que el negocio del aguacate representa un respaldo económico y una forma de diversificar sus ingresos, lo que le permite no depender únicamente de la actuación. Asimismo, señaló que esta actividad tiene un valor personal, ya que está ligada a su entorno familiar y a una tradición que decidió retomar en esta etapa de su vida.

Aunque actualmente está enfocado en el trabajo en el campo, Marco Méndez no descarta regresar a la televisión o participar en nuevos proyectos de actuación. “Si llega un buen proyecto, claro que volvería”, aseguró.

Su último trabajo en televisión fue hace aproximadamente tres años en la telenovela 'Contigo Sí'. Desde entonces, mantiene una presencia más limitada en pantalla y está enfocado en otras actividades. Según explicó, no se trata de un retiro definitivo, sino de un cambio de etapa en su vida profesional.

Mira también: Fallece la Leyenda CHUCK NORRIS a los 86 Años; adiós a un ÍCONO del Cine

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Telenovelas

Series de televisión

Redes sociales

México