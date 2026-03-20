Él es el reconocido protagonista de novelas que hoy trabaja en cultivo de aguacates

Marco Méndez es un actor mexicano que durante más de 15 años construyó una carrera en la televisión, especialmente en telenovelas. Participó en varias producciones y se consolidó como uno de los rostros conocidos del entretenimiento en México.

Uno de sus papeles más recordados fue en la telenovela Rubí, donde interpretó a Luis Duarte López, personaje que le dio visibilidad y lo posicionó como galán en la pantalla chica. A lo largo de su trayectoria, también hizo parte de otras producciones y logró mantenerse activo en la industria durante varios años.

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¿Por qué Marco Méndez dejó la actuación?

Con el paso del tiempo, su carrera empezó a tener altibajos. La falta de proyectos constantes, sumada a cambios dentro de la industria y efectos posteriores a la pandemia, influyeron en su decisión de buscar nuevas alternativas de ingreso.



El propio actor explicó que la inestabilidad del medio lo llevó a replantear su futuro profesional y a tomar decisiones fuera del mundo del entretenimiento. Según relató a TVNotas, “hay etapas en las que no hay trabajo y uno tiene que buscar otras formas de salir adelante”.



Además, señaló que aspectos personales también influyeron, como la aparición de canas a temprana edad que afectó el tipo de personajes que podía interpretar, lo que redujo sus oportunidades en ciertos roles. “Las canas me encasillaron en otro tipo de personajes y eso también limita las oportunidades”, dijo Méndez.

Actualmente, el actor vive en Uruapan, Michoacán, su ciudad de origen. Allí decidió regresar tras varios años viviendo en la Ciudad de México. En este lugar se dedica a trabajar en una huerta de aguacates, un negocio familiar que se convirtió en su principal fuente de ingresos. Según explicó, “es un trabajo que ya venía de mi familia y decidí retomarlo”.

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Este cambio representa un giro en su estilo de vida, ya que pasó de los estudios de grabación a las actividades del campo. “Es una vida completamente distinta a la de la televisión”, comentó.

El actor describió su vida actual como más tranquila, con menos presión y lejos del ritmo de la industria del entretenimiento. “Ahora llevo una vida más relajada, sin el estrés constante del medio”, expresó.

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También indicó que disfruta el contacto con la naturaleza y las actividades relacionadas con el campo al mencionar: “El campo te da otra perspectiva y otra forma de vivir. Esto me da estabilidad mientras sigo buscando oportunidades en actuación”.

Sin embargo, no se alejó completamente del medio. Indicó que sigue participando en algunos proyectos, especialmente en teatro, y que viaja cuando surgen oportunidades laborales. “Sigo activo en lo que puedo, sobre todo en teatro”, afirmó.

El actor afirmó que el negocio del aguacate representa un respaldo económico y una forma de diversificar sus ingresos, lo que le permite no depender únicamente de la actuación. Asimismo, señaló que esta actividad tiene un valor personal, ya que está ligada a su entorno familiar y a una tradición que decidió retomar en esta etapa de su vida.

Aunque actualmente está enfocado en el trabajo en el campo, Marco Méndez no descarta regresar a la televisión o participar en nuevos proyectos de actuación. “Si llega un buen proyecto, claro que volvería”, aseguró.

Su último trabajo en televisión fue hace aproximadamente tres años en la telenovela 'Contigo Sí'. Desde entonces, mantiene una presencia más limitada en pantalla y está enfocado en otras actividades. Según explicó, no se trata de un retiro definitivo, sino de un cambio de etapa en su vida profesional.

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