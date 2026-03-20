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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Mariana Gómez, de La Reina del Flow, anuncia que espera su primer hijo con tiernas fotos

Mariana Gómez, de La Reina del Flow, anuncia que espera su primer hijo con tiernas fotos

La actriz de televisión sorprendió al revelar que espera su primer hijo, un anuncio que nadie esperaba y que ha despertado la curiosidad sobre los próximos pasos en su vida.

Mariana Gómez comparte la notica de su embarazo en redes sociales
Marian Gómez, actriz colombiana
Foto: Instagram @aa_management_ y marianagomez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

La actriz Mariana Gómez, conocida por dar vida al entrañable personaje de Irma en las tres temporadas de La Reina del Flow, sorprendió a sus seguidores la noche del 19 de marzo al revelar que se encuentra esperando su primer hijo.

Esta noticia fue compartida a través de sus redes sociales, generando una ola de felicitaciones y muestras de cariño por parte de fanáticos y colegas del medio artístico. Mariana, quien ha cautivado al público con su talento y carisma en la pantalla, expresó su alegría y emoción ante esta nueva etapa en su vida.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano da crudo relato sobre maltrato que sufrió estando embarazada

¿Cómo anunció Mariana Gómez su embarazo?

Gómez compartió la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, en la que aparece mostrando su pancita en fotografías a blanco y negro, acompañadas de un mensaje lleno de emoción: “El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias Dios”.

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El anuncio rápidamente generó reacciones de compañeros de trabajo y figuras del entretenimiento. Entre ellos se destacan Carlos Torres y Juan Manuel Restrepo, quienes también forman parte del elenco de La Reina del Flow 3, así como Carolina Ramírez, quien recientemente anunció que también espera su primer bebé.

Además, artistas como Arelys Henao, Carla Giraldo y el dúo Siam, con quienes Gómez ha compartido proyectos teatrales, dejaron mensajes de felicitación y apoyo en la publicación: "Felicitaciones seré la tía feliz"; "Mi amor"; ¡Bebé, qué belleza y qué bendición poder compartir esto tan grande contigo! ¡Soy muy feliz por ti, te quiero, y aquí estoy, y está esta familia que hemos construido junt@s para apoyarte en todo! ¡Te amamos, nuestra GIN!.

El anuncio no solo recibió comentarios de colegas, sino también de seguidores que celebraron la noticia y expresaron buenos deseos para la actriz en esta nueva etapa de su vida. Las interacciones en redes sociales reflejan el impacto de la noticia y la cercanía de Mariana con sus fans y compañeros del medio.

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¿Por qué es reconocida Mariana Gómez?

Mariana Gómez ha construido su carrera en la actuación con papeles que le han permitido consolidarse como figura reconocida en la televisión colombiana e internacional. Su interpretación de Irma en La Reina del Flow catapultó su reconocimiento, y posteriormente protagonizó la novela Loquito por ti, marcando un avance en su carrera como protagonista.

Puedes leer: Reconocida actriz perdió a su bebé de cinco mesecitos: "Tengo el alma partida"

Uno de los proyectos que le dio mayor visibilidad fue Arelys Henao: canto para no llorar, donde interpretó a la cantante de música popular, consolidando su presencia en la industria y llevándola a un público más amplio. Más recientemente, protagonizó La Influencer, producción de Caracol Televisión que se estrenó primero en Netflix y luego en televisión abierta, interpretando a una joven que busca posicionarse en redes sociales.

Se espera que Mariana Gómez comparta más detalles sobre su embarazo y sobre cómo planea combinar su vida personal con sus futuros proyectos profesionales.

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