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Abuelito es arrollado por un bus intermunicipal; falleció en el lugar

Un adulto mayor falleció en Tabio tras ser arrollado por un bus intermunicipal. Una cámara de seguridad captó el momento exacto del hecho.

Adulto mayor fallece en Tabio
Adulto mayor fallece en Tabio
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

Un hecho registrado en video tiene conmocionados a los habitantes de Tabio, Cundinamarca. Un adulto mayor perdió la vida luego de ser arrollado por un bus de servicio intermunicipal en plena vía pública, en un episodio ocurrido el domingo 29 de marzo.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de la zona, muestran el instante exacto en el que ocurre todo. Sobre las 12:08 del mediodía, el hombre intentaba cruzar la calle en un punto cercano a un semáforo, aparentemente confiando en que podía atravesar sin inconvenientes.

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En ese momento, una buseta aparece en la escena mientras realiza un giro en una esquina. Aunque el vehículo no se movilizaba a alta velocidad, continuó su trayecto sin detenerse, impactando al peatón en cuestión de segundos.

El registro evidencia cómo el adulto mayor es alcanzado por el automotor y termina siendo arrastrado bajo el chasis. La situación se desarrolla de forma rápida, sin margen de reacción, lo que deja en evidencia lo delicado del momento.

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Tras el impacto, la gravedad de las heridas fue determinante. El hombre falleció en el lugar, quedando a la altura de las llantas traseras del vehículo, lo que generó alarma entre quienes se encontraban cerca y presenciaron la escena.

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Video del momento exacto del accidente en Tabio

Minutos después, la zona fue acordonada por las autoridades, que llegaron al sitio para atender la situación y adelantar las labores correspondientes. Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica mientras se recopilaban elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

El video se ha convertido en una pieza clave para entender la secuencia del hecho, ya que permite observar tanto el recorrido del vehículo como el momento en que el peatón intenta cruzar la vía. Este tipo de registros suele ser determinante en este tipo de casos, especialmente cuando se busca establecer responsabilidades.

El lugar donde ocurrió el hecho es una zona con flujo constante de vehículos y peatones, lo que ha generado comentarios entre residentes del sector, quienes aseguran que no es la primera vez que se presentan situaciones de riesgo en ese punto específico.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades analizan cada detalle del video y recogen testimonios de posibles testigos que se encontraban en el lugar al momento del hecho. El objetivo es reconstruir con precisión lo ocurrido en esos segundos que terminaron en tragedia.

En La Kalle no compartimos estas imágenes debido a su alto contenido sensible. Si decides verlas, hazlo bajo tu responsabilidad en el ESTE ENLACE.

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