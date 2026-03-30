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Cajera de peaje fallece tras consumir chocolate que le dio un conductor

El caso de una cajera que murió tras ingerir un chocolate en un peaje genera conmoción. Autoridades investigan lo ocurrido y las causas exactas del fallecimiento.

Mujer muere en peaje
Mujer muere en peaje
/Foto: IA /redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

Una joven cajera falleció luego de presentar complicaciones de salud minutos después de consumir un chocolate que le había sido entregado por un conductor en un peaje del estado de Veracruz, en México.

La víctima fue identificada como Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, quien trabajaba en una caseta de cobro en el municipio de Acayucan. La joven hacía parte del equipo de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y se encontraba cumpliendo su jornada habitual, que iba desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

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Según los reportes conocidos, todo ocurrió en medio de la rutina laboral. Un conductor de vehículo de carga se detuvo en el peaje y, tras realizar el pago correspondiente, le entregó dos barras de chocolate como un gesto amable. La joven recibió el obsequio y decidió consumir una de las barras sin sospechar que, minutos después, su estado cambiaría de manera repentina.

Los síntomas que tuvo la mujer antes de morir

De acuerdo con el testimonio de una compañera de turno, la situación se complicó en muy poco tiempo. Kathya comenzó a manifestar un fuerte dolor en el pecho y el estómago, acompañado de una sensación de palpitaciones aceleradas. La escena generó preocupación inmediata entre quienes estaban en el lugar.

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“Decía que el corazón le latía muy rápido y que sentía un dolor muy fuerte”, relató la testigo, quien además aseguró que el deterioro fue evidente en cuestión de minutos. Ante la gravedad de los síntomas, sus compañeros reaccionaron rápidamente y solicitaron asistencia médica.

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La joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de Oluta, donde el personal médico intentó estabilizarla. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

Los primeros reportes señalan que el fallecimiento estaría relacionado con un derrame cerebral, presuntamente asociado a una posible intoxicación severa. No obstante, esta información aún se encuentra en verificación, ya que las autoridades adelantan los análisis correspondientes para establecer con exactitud lo ocurrido.

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Tras el hecho, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Forense, donde se realizan los estudios necesarios que permitirán determinar la causa oficial del deceso. Paralelamente, la Fiscalía de Acayucan inició una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias que rodearon este caso.

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