Revelan la jugada de los hermanos Cardozo para evadir a la Policía en caso Diana Ospina

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el caso de Diana Ospina, luego de que las autoridades en Bogotá confirmaran la captura de dos hombres Diego Armando Cardozo y Juan Pablo Cardozo, señalados de estar relacionados con lo ocurrido el pasado 22 de febrero, cuando la mujer abordó un vehículo tras salir de un establecimiento nocturno en Chapinero.

De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana, los hermanos Cardozo habrían recurrido a varias estrategias para pasar desapercibidos y evitar ser ubicados durante las semanas posteriores a los hechos.

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¿Qué maniobras habrían usado los hermanos Cardozo en el caso Diana Ospina para escapar?

Una de las principales prácticas consistía en cambiar constantemente de lugar de residencia, permaneciendo poco tiempo en cada sitio para no dejar un rastro claro.



Además, se estableció que evitaban cargar documentos de identificación, lo que dificultaba su reconocimiento en controles o verificaciones. A esto se sumaba el uso limitado de redes sociales, una decisión que, según las autoridades, buscaba reducir cualquier pista digital que permitiera seguirles el rastro.



Otro punto clave dentro de la investigación fue el uso de líneas telefónicas con numeración extranjera. Esta práctica habría sido determinante para complicar el seguimiento de sus comunicaciones, lo que representó un reto adicional para los investigadores que trabajaban en el caso.

En cuanto a la dinámica de lo ocurrido, las autoridades indicaron que uno de los señalados habría tenido un papel relevante desde el inicio, ya que sería quien conducía el vehículo en el que se movilizó la víctima. También se conoció que esta persona habría estado pendiente de sus movimientos desde el momento en que salió del establecimiento.

Un hecho que llamó la atención de los investigadores fue que, poco después de lo sucedido, uno de los implicados; Juan Pablo Cardozo, se presentó ante una dependencia especializada de la Policía para entregar su versión. Sin embargo, con el avance del proceso, dicha declaración no coincidió con los elementos recolectados, lo que levantó dudas y terminó siendo una pieza clave dentro del caso.

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Pese a las maniobras para ocultarse, el trabajo de las autoridades permitió ubicar a los dos hombres en diferentes zonas de la ciudad. Los operativos se desarrollaron en vía pública, donde finalmente se concretaron las capturas.

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Durante estos procedimientos, fueron incautados dispositivos móviles que ahora serán analizados como parte del proceso, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión lo ocurrido y establecer responsabilidades.

Según lo informado, Diana Ospina permaneció retenida durante varias horas, periodo en el que se realizaron múltiples movimientos de dinero. Posteriormente, fue dejada en una vía del oriente de Bogotá, donde logró recibir ayuda.

Finalmente, un juez determinó que los capturados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Entretanto, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer todos los detalles del caso.

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