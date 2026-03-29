Crudos detalles del caso Diana Ospina: uno de los implicados aceptó cargos, ¿el conductor?

El caso de Diana Ospina vuelve a ser tema central tras revelarse nuevos detalles durante la audiencia contra los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez, quienes aceptaron cargos por lo ocurrido el pasado 22 de febrero de 2026 en Bogotá.

Lo que más ha llamado la atención es que uno de ellos habría tenido un papel clave desde el inicio: era quien conducía el taxi en el que se movilizaba la víctima.

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Según lo expuesto por la Fiscalía durante la diligencia, todo comenzó hacia las 2:30 de la madrugada en la localidad de Chapinero. Diana Ospina tomó un taxi en vía pública luego de salir de una discoteca y pidió ser llevada hasta su vivienda en Engativá, específicamente en el barrio Santa María de los Lagos.

El recorrido transcurría con normalidad hasta que llegaron al destino. De acuerdo con el relato, la mujer le indicó al conductor el punto exacto donde debía detenerse, cerca de la entrada de su edificio.

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Sin embargo, el vehículo avanzó unos metros más de lo indicado, lo que marcó el inicio de una situación inesperada.

En ese momento, cuando ella intentaba preguntar el valor de la carrera, fue abordada de forma sorpresiva por dos personas que se acercaron al vehículo.

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A partir de ahí, la situación cambió por completo. La Fiscalía explicó que la mujer fue sometida dentro del carro mientras este continuaba en movimiento, en medio de exigencias relacionadas con sus pertenencias personales y el acceso a sus cuentas.

Durante el trayecto, los implicados insistieron en obtener información sobre sus tarjetas bancarias y las claves de su teléfono. Según lo expuesto, Diana respondió que no llevaba tarjetas, lo que generó mayor tensión en el momento. En medio de la presión, los hombres continuaron intentando acceder a sus datos mientras el vehículo seguía en circulación.

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Diana Ospina tenía miedo de morir

Según la parte acusadora, “estaba tan nerviosa que les dijo que iba a vomitar y ellos respondieron que no podía hacerlo. En medio del trayecto pararon el taxi, se baja el conductor y la persona que la tenía sometida le pide que le compre una botella de agua y le ofrece, ella le dice que no y él sarcásticamente le responde ‘tranquila, que no le voy a echar nada’. Pasan dos minutos y se sube nuevamente el conductor sin el agua y ella le pregunta por la botella y le dice que más adelante se la compra. Al mismo tiempo el sujeto que estaba a su derecha va solucionando lo de las transferencias por teléfono”.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la audiencia fue la participación directa del conductor. De acuerdo con la Fiscalía, Juan Pablo Gómez no solo manejaba el taxi, sino que también interactuaba con la víctima, haciendo preguntas relacionadas con sus productos bancarios, lo que lo vincula directamente con lo ocurrido.

En otro momento del recorrido, el vehículo se detuvo y el conductor descendió por unos minutos. Posteriormente regresó y continuó el trayecto, mientras la otra persona seguía manipulando el teléfono de la víctima para realizar movimientos desde sus aplicaciones.

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La situación se extendió durante varias horas. Según lo conocido, Diana Ospina permaneció retenida cerca de 40 horas hasta que fue dejada en una vía del municipio de Choachí, en Cundinamarca. Desde allí, logró movilizarse por sus propios medios hasta encontrar ayuda en un CAI, donde recibió atención y pudo reencontrarse con su familia.

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando

Gómez Cardozo, como presuntos responsables del secuestro y hurto de $ 40 millones a Diana Ospina. Fue paseo millonario. Conozca sus rostros. pic.twitter.com/OAQI1UdfoD — Localízate 1490 (@Localizate1490) March 29, 2026