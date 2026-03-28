Mujer clave seleccionaba personas para ‘paseo millonario’ estaría ligada a Neill Cubides

Las autoridades avanzan en la búsqueda de una mujer conocida con el alias de ‘Paula’, señalada de integrar una red dedicada a seleccionar gente en zonas de rumba para cometer secuestros bajo la modalidad de ‘paseo millonario’ en Bogotá.

El caso ha generado preocupación debido a su presunta conexión con el fallecimiento del profesor Neill Cubides, quien fue víctima de un secuestro extorsivo que terminó de forma desafortunada.



¿Qué papel tendría la mujer buscada en el caso de Neill Cubides?

De acuerdo con las investigaciones, esta mujer tendría un papel clave dentro de la estructura delincuencial. Su función sería identificar, dentro de bares, discotecas y restaurantes, a personas que aparenten estar solas, bajo los efectos del alcohol o en condición vulnerable, para luego alertar a otros integrantes de la red.



Estos serían los encargados de interceptar a la persona, generalmente mediante taxis, para retenerla y despojarla de sus pertenencias o exigir dinero a cambio de su liberación.



Las autoridades han señalado que ‘Paula’ operaría en sectores reconocidos de la capital como la Zona T, Galerías, Modelia y Primero de Mayo, lugares donde hay alta afluencia de personas durante las noches y fines de semana. Su presencia en estos puntos le permitiría moverse con facilidad sin levantar sospechas, mientras cumple con su rol de “marcadora”, como la han denominado algunos investigadores.

El caso tomó mayor relevancia tras conocerse que su posible participación estaría relacionada con lo ocurrido con Cubides. Cámaras de seguridad lograron ubicar al profesor por última vez en una zona cercana a la Clínica del Country, antes de abordar un taxi, lo que se convirtió en una de las pistas clave para reconstruir lo sucedido esa noche. A partir de allí, las autoridades han seguido el rastro de los presuntos responsables.

En paralelo, cuatro personas ya fueron capturadas por su presunta participación en estos hechos. A los detenidos se les imputaron cargos por secuestro agravado y otros delitos relacionados.

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Sin embargo, la familia de Neill Cubides insiste en que aún falta esclarecer por completo la cadena de responsabilidades y dar con todos los implicados, especialmente con quienes habrían tenido un papel determinante en la selección de la persona.

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Las investigaciones también apuntan a que este caso no sería aislado. Existen indicios de que la misma red podría estar vinculada a otros hechos similares en la ciudad, lo que ha encendido las alertas entre las autoridades y la ciudadanía.

La posible conexión con otros casos refuerza la hipótesis de una estructura organizada que operaría de manera sistemática en distintos puntos de Bogotá.

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