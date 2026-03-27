Destapan oscura conexión entre muerte de Neill Cubides y secuestro de Diana Ospina

Se conoció que en las últimas horas el panorama judicial en Bogotá dio un giro inesperado con la revelación de coincidencias determinantes entre lo ocurrido con el profesor Neill Cubides y el secuestro de Diana Ospina, al punto que se mencionan que podría haber una red criminal detrás de sus casos.

Recordemos que Neill Cubides desapareció el pasado 15 de enero tras ser visto por última vez saliendo de la Clínica del Country, en el norte de la ciudad, además de que se registraron movimientos bancarios sospechosos desde sus cuentas bancarias, para después su cuerpo fue hallado en una zona rural de Usme con signos de violencia.

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Posteriormente, El Tiempo conoció que existe una conexión sólida entre el caso de Cubides y el de Diana Ospina surgió a través de la propiedad de los vehículos involucrados. Dicho medio mencionó que un automóvil Hyundai de placas ESN362 fue utilizado presuntamente en el crimen del profesor. Al rastrear al propietario, las autoridades identificaron a Fredy Alexander Ayala Santamaría, un hombre de 29 años.



Sin embargo, la sorpresa para los investigadores fue mayor al descubrir que Ayala Santamaría es también el dueño de dos taxis que habrían sido empleados en el secuestro extorsivo de Diana Ospina, dicha coincidencia vehicular sugiere que los delincuentes podrían estar utilizando una misma flota o estarían usando la fuente de estos vehículos.

Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá Foto: redes sociales

¿Qué comentó el propietario de los taxis en relación a los casos de Cubides y Ospina?

Ante estos hallazgos, Fredy Alexander Ayala Santamaría se pronunció asegurando que su actividad económica es el alquiler de vehículos. El hombre afirmó poseer una flota de aproximadamente 30 taxis que arrienda a conductores independientes y que todos sus papeles están en regla.

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De igual forma, manifestó a los medios de comunicación que no tenía conocimiento de que sus unidades estuvieran vinculadas a este tipo de actividades. “No conozco mucho ese caso y medio tengo información de eso. A mí no me ha llamado ni la Policía ni la Fiscalía”, declaró el propietario.

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Sin embargo, la hipótesis de una red oscura toma fuerza, al punto que las autoridades analizan actualmente al menos cuatro casos con características similares de secuestro y extorsión, buscando determinar el alcance real de esta estructura.

Hasta el momento, se logró dar con la captura de cuatro presuntos responsables de la muerte del profesor Cubides, lo que representa un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos. No obstante, la investigación continúa para verificar si estos mismos individuos están implicados en el secuestro de Diana Ospina y otros delitos.

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